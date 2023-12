El polític, també expresident de la Junta d'Extremadura, ha comunicat la notícia a gent propera, generant missatges de suport de líders polítics. EP

Guillermo Fernández Vara, figura destacada del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) i actual vicepresident del Senat, ha revelat que està travessant un diagnòstic de càncer d'estómac i té programada una intervenció quirúrgica per al proper mes de gener. La notícia es va donar a conèixer després que Fernández Vara compartís la informació amb els seus familiars, generant una reacció pública de diversos líders polítics, inclosa la presidenta actual de la Junta d'Extremadura, María Guardiola, que va expressar els seus millors desitjos per a una ràpida recuperació.

Fonts del PSOE han corroborat la informació, assenyalant que el polític, que també és metge de professió, ha informat els companys de partit a través d'un missatge de WhatsApp. A més del seu paper com a vicepresident del Senat, Fernández Vara ocupa un lloc a la Comissió Executiva Federal i manté la seva posició com a secretari general del partit a Extremadura, encara que s'han iniciat els tràmits per a la celebració d'un congrés que determinarà el seu successor.

El polític socialista, que va obtenir la victòria a les eleccions del 28 de maig passat en termes de vots però no en escons a causa de la suma de les forces del PP i Vox, és considerat un dels barons crítics dins del PSOE. Recentment, s'ha pronunciat a favor de l'amnistia, destacant el lideratge de Pedro Sánchez a la recerca de la concòrdia i el diàleg en la política espanyola.

Aquest episodi se suma a altres casos de polítics que han enfrontat problemes de salut els últims temps, com el senador i expresident autonòmic Javier Lambán, que es va sotmetre a una intervenció quirúrgica a l'octubre a causa de complicacions relacionades amb el càncer de còlon.

La notícia sobre la salut de Fernández Vara ha generat una onada de solidaritat i missatges de suport no només des del propi partit, sinó també d'altres formacions polítiques i la societat en general. El polític socialista, conegut per la seva trajectòria i contribucions a la política espanyola, ha estat reconegut pel seu compromís públic i dedicació al llarg dels anys. L'atenció se centra ara en el seu procés de tractament i recuperació, mentre col·legues i seguidors desitgen força i ràpida millora.