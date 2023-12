Tot i que la normativa final encara ha de ser negociada amb el Parlament Europeu, la mesura marca un canvi significatiu en les restriccions d'edat per conduir a diversos països de la UE. Antena 3

Els països membres de la Unió Europea han arribat a un acord sense precedents que canviarà les regles de la conducció per als joves. A partir d'ara, es permetrà als joves de 17 anys posar-se al volant, però amb una condició important: hauran d'anar acompanyats per un adult més gran de 24 anys que tingui el carnet de conduir des de fa almenys cinc anys.

Aquest nou enfocament, gestat durant una reunió a Brussel·les entre els ministres de transport de la UE, té com a objectiu proporcionar als joves una experiència primerenca de conducció sota la supervisió de conductors més experimentats. Tot i això, la proposta encara està subjecta a negociacions amb el Parlament Europeu abans de convertir-se en llei.

La normativa estableix que l'acompanyant no pot haver perdut el carnet de conduir en els cinc anys anteriors i que la conducció només és vàlida al país que va emetre el carnet, excloent-ne la possibilitat de conduir en altres estats membres.

A més d'aquest canvi significatiu, els ministres van acordar una rebaixa a l'edat per a la conducció de camions, que passarà de 21 a 18 anys, encara que amb certes excepcions. Això permetrà a joves conductors assumir la responsabilitat de camions de bombers, vehicles per al manteniment de l'ordre públic i aquells que se sotmetin a proves a la carretera per a reparació o manteniment.

La implementació d'aquesta mesura no serà immediata; s'estima que prendrà un o dos anys abans d'entrar en vigor. Aquesta fórmula, ja provada amb èxit a països com Alemanya i Àustria, s'assembla al model nord-americà, on la conducció supervisada per un adult ja és possible des dels 16 anys.

En un altre aspecte destacat, els ministres van donar suport a la proposta de la Comissió Europea perquè la retirada del permís de conduir en un estat membre resulti en la prohibició automàtica de conduir a qualsevol país de la Unió Europea. La mesura busca ampliar la cobertura actual, que només inclou certes infraccions, a casos més amplis com la conducció sense distància de seguretat, avançament perillós, conducció en sentit contrari, entre d'altres.

Addicionalment, es va acordar un enfocament comú sobre l'actualització de les normes sobre els temps de descans dels conductors professionals que fan transports ocasionals de passatgers. Aquesta proposta introdueix més flexibilitat, permetent la substitució del període de descans mínim per descansos més curts, sempre que es respectin certs límits de temps de conducció acumulat.

El ministre espanyol de Transports, Óscar Puente, va destacar que aquestes noves normes busquen millorar les condicions de treball per als conductors d?autobusos i garantir viatges més segurs per carretera a tot Europa.