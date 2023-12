Ha expressat el seu agraïment a tots els que l'han valorada: "Donar les gràcies a tothom perquè realment no m'esperava aquesta acollida". EP

La mare d'Itziar Castro, Lucia Rivadulla, ha assistit aquest diumenge al primer dia de la vetlla de l'actriu, i ha expressat el seu agraïment a tots els que l'han valorada: “Donar les gràcies a tothom perquè realment no m'esperava aquesta acollida ".

Ho ha afirmat en declaracions a Europa Press Televisió en arribar a la vetlla oberta al públic, que ha començat cap a les 09.15 hores a la Sala Pal·ladius de Pallejà (Barcelona).

Tot i que ha assegurat que en aquest moment no té paraules, ha donat les gràcies, ha dit, a tantíssima gent de tot arreu "per com l'han valorada".

"Ella sempre em volia fer feliç. Era molt bona", ha afegit la mare, que també ha estès el seu agraïment als mitjans de comunicació per tractar molt bé la seva filla.

El taüt és obert i situat al costat d'un faristol amb una fotografia de l'actriu amb el missatge 'Només vull que, de tant en tant, us recordeu de mi'.

L'envolten diverses corones de flors de familiars i amics, així com una de l'Acadèmia del Cinema, i d'un dels seus extrems penja una bandera LGTBI.

Està situat davant d'un escenari amb una pantalla gran que té una imatge projectada de l'actriu i davant d'una bandera de Catalunya i una altra d'Espanya, ubicades al fons.

La capella ardent tornarà a obrir aquest dilluns entre les 9.00 i les 16.00 hores només per a familiars i familiars, i a partir de les 16.00 se celebrarà la cerimònia, també íntima.