Imatge de fitxer d'un patinet elèctric / @EP

L'entrada en vigor de la prohibició de portar patinets elèctrics a tots els trens de Renfe està programada per aquest dimarts que ve, 12 de desembre , d'acord amb la resolució adoptada pel Consell d'Administració de l'empresa el 27 de novembre passat.

Aquesta mesura restrictiva es justifica a causa de l'amenaça de perill associada a incendis provocats per errors a les bateries, els quals s'han registrat en alguns mitjans de transport públic a causa de la seva manipulació, danys per impactes, el pas del temps o l'ús de carregadors inadequats.

La restricció abasta no només els patinets elèctrics, sinó també els monocicles i qualsevol altre dispositiu de mobilitat personal elèctric o amb bateries, amb l'excepció dels vehicles destinats a persones amb mobilitat reduïda i les bicicletes elèctriques.

Quan la mesura entri en vigència, Renfe estarà facultada per requerir a un passatger que abandoni el tren en cas que porti amb si un objecte, equipatge o vehicle que representi un risc per a la seguretat i el funcionament adequat del servei de transport, així com per a la seguretat dels altres viatgers.

A les estacions de Rodalies operades per Renfe, es proporcionarà informació sobre la prohibició en cas de detectar-se un passatger amb un patinet elèctric. A més, es podran fer inspeccions aleatòries amb la participació d'interventors i agents de seguretat.