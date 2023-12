Simó, en la intervenció d'aquest dilluns 11 de desembre. Foto: Europa Press

La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, ha fet una crida a "fer pinya i no anar de banda a banda" a les polítiques educatives, després dels resultats de Catalunya a l'Informe del Programa per a l'Avaluació Integral d'Alumnes (PISA) 2022, i ha anunciat que proposarà al Parlament un paquet de 10 mesures per millorar el sistema educatiu.

En roda de premsa aquest dilluns 11 de desembre, ha afirmat que cal millorar resultats en comprensió lectora, capacitat escrita i àmbit matemàtic i que hi ha un “repte important especialment en el català oral”.

Entre les mesures hi ha un pacte per unes "polítiques educatives resilients en mínim dues legislatures més", impulsar l'educació inclusiva, la universalitat del 0-3 i fomentar l'educació a temps complet, i ha assenyalat que hi haurà canvis al Consell Superior d' Avaluació del sistema educatiu (Csase) a partir del gener i convertir-lo en una agència d'avaluació i prospectiva.