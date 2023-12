Un home consulta un portàtil. Foto: Europa Press

Google ha compartit els temes més buscats pels usuaris durant l'últim any, entre els quals es troben el chatbot impulsat per intel·ligència artificial (IA) ChatGPT, la situació actual de la guerra entre Israel i Hamàs , les últimes novetats musicals de Shakira i el canvi de nom la xarxa social Twitter a X.

El gegant tecnològic ha recollit tots els temes que més interès han despertat entre els usuaris espanyols durant els darrers 12 mesos, en referència a qüestions relacionades amb notícies, esportistes, televisió i sèries, cinema, receptes i música, entre d'altres.

En aquest sentit, segons les dades compartides per Google en un comunicat, el terme més cercat al navegador, relacionat amb notícies d'actualitat, ha estat l'assistent d'IA desenvolupat per OpenAI, ChatGPT.

Així mateix, els usuaris també han realitzat una gran quantitat de consultes sobre el panorama polític, buscant sobre les Eleccions 2023 , juntament amb els termes amnistia i lawfare .

Un altre dels temes més buscats pel que fa a notícies ha estat la Copa Mundial Femenina de futbol, juntament amb Rubiales. De fet, entre les qüestions més buscades relacionades amb l'esport, la segona qüestió que més ha aparegut a les cerques ha estat la jugadora de futbol Jenni Hermoso, seguida d'Olga Carmona i Alexia Putellas. Pel que fa a jugadors masculins de futbol, el més buscat a Google entre els espanyols ha estat Mbappe, juntament amb Sergio Ramos.

Igualment, encara que no hagin estat els termes més buscats respecte a les notícies, els usuaris també han fet consultes per obtenir informació sobre Israel i, en concret sobre el “per què” de la guerra contra Gaza. A més, els espanyols també han dut a terme cerques sobre la periodista Maria Teresa Campos i l'actor Matthew Perry, que van morir durant aquest any.