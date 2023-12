Cervesa de Nadal de Damm 2023 / Damm

Per Nadal de l'any 2013, els mestres cervesers de Damm van recuperar una de les tradicions més estimades de la companyia: l'elaboració d'una cervesa de temporada, especialment pensada per maridar amb els plats propis de la gastronomia nadalenca. Així arribava al mercat la Cervesa de Nadal de Damm, una cervesa especial, amb molt de caràcter, que torna per onzè any consecutiu per convertir-se una vegada més en un imprescindible de les taules nadalenques.

La Cervesa de Nadal de Damm s'elabora amb aigua, malt d'ordi, arròs i llúpol, 100% ingredients naturals. Les seves notes afruitades la converteixen en l'acompanyament perfecte per maridar amb els plats tradicionals de les festes, com un rodó de pollastre farcit amb salsa de poma, un filet de vedella amb salsa de bolets o un ànec rostit amb prunes i pinyons. Gràcies al punt de frescor que li confereix el llúpol, la Cervesa de Nadal també marida a la perfecció amb receptes de peix i marisc com, per exemple, un filet de salmó a la taronja amb crema de moniato.

Els orígens de la cervesa de Nadal de Damm es remunten als anys 50 del segle passat, quan els mestres cervesers de Damm celebraven l'arribada de les festes amb l'elaboració d'una cervesa de Nadal com a regal per als treballadors de la companyia i els seus familiars i amics. La bona acollida d'aquesta edició especial, que es va acabar convertint en tot un emblema d'aquesta època de l'any, va fer que el 2013 la companyia recuperés aquesta tradició tan esperada, posant-la aquesta vegada a l'abast de tothom.

L'edició limitada de la Cervesa de Nadal 2023 està disponible en format de 66 centilitres –ideal per regalar i per compartir amb amics i familiars durant les festes de Nadal– i ja es pot trobar a bars, restaurants i supermercats, així com a la botiga online de Damm ( shop.damm.com ).