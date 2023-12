Imatge de fitxer d'un arbre / @EP

El govern d' Isabel Díaz Ayuso ha iniciat aquest dilluns la poda de branques i troncs dels imponents arbres de la zona com a part de les tasques d'expansió del sistema de Metro . Davant d'aquest panorama, centenars de manifestants es van congregar als voltants de la tanca al Passeig de les Gessaries per tal d'aconseguir imatges i vídeos per documentar-lo.

Poc després d'iniciar les feines prèvies a l'obertura de la nova estació de la línia 11 del metro, al voltant de vint persones van saltar les barreres. D'aquesta manera, diversos individus es van encadenar als arbres i van sostenir pancartes amb diferents lemes, com “Metro sí, però no així”. La Policia Nacional els va desallotjar abans del migdia, mentre que els primers, ubicats a uns quatre metres d'alçada, van resistir fins a aproximadament les 13.00 hores.

Els manifestants instaven els funcionaris municipals amb la consigna "Bombers, negueu-vos", mentre aquests s'acostaven als veïns que romanien als arbres, sol·licitant-los que baixessin per poder talar aquesta secció de Madrid Rio, un dels pulmons de la capital.



En total, es preveu la tala de 523 arbres segons el projecte final aprovat per l'Executiu d'Isabel Díaz Ayuso i recolzat per l'Ajuntament dirigit per José Luis Martínez-Almeida. Cal destacar que els arbres dels Jardins de Palestina han evitat ser talats gràcies als últims ajustaments al pla.

D'aquest total, 106 exemplars s'ubiquen a Madrid Rio, on es durà a terme la construcció de la nova parada. Així mateix, es preveu traslladar 203 arbres a diferents punts afectats per les obres.