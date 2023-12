Una sessió del Parlament Europeu. Foto: PE

Tot i que era un dels primers acords entre el PSOE i Junts, convertir el català en llengua oficial de la Unió Europea (UE) i permetre'n l'ús al Parlament Europeu no es debatrà al Consell d'Afers Generals de l'Eurocambra aquest dimarts 12 de desembre.

La renúncia és deguda a la manca de suport necessari, ja que la unanimitat dels 27 països era imprescindible per a la seva aprovació. A partir de l'1 de gener, amb Bèlgica assumint la presidència de torn, la promesa quedarà fora de les prioritats a l'agenda belga.

Això arriba després de la publicació d'un informe preliminar de la Comissió Europea, que estima en aproximadament 132 milions d'euros el cost de l'oficialitat del català, el gallec i l'euskera. El Govern de Sánchez estava disposat a assumir aquest cost, però la manca de suport l'ha dut a retirar la proposta.

L'informe de la Comissió Europea destaca que el cost d'afegir un idioma oficial a la UE depèn de factors com ara la disponibilitat de personal qualificat per a traducció i interpretació, la facilitat de revisar i publicar textos legals en aquest idioma, i l'existència de sistemes de intel·ligència artificial per a traducció automàtica.

El document també esmenta la necessitat de períodes de transició fins que l'oficialitat de català, gallec i basc sigui completa. Es compara el cas de l'oficialitat del gaèlic a Irlanda, que es va aprovar el 2007 amb una derogació temporal a causa de la limitada capacitat de traducció i recursos tecnològics, i es va retirar gradualment a mesura que la capacitat augmentava.

Per vèncer les reticències d'altres països, Espanya es va comprometre a assumir el cost total de l'oficialitat de les llengües esmentades i establir 6 condicions, com el reconeixement constitucional a l'Estat membre, ser llengües de treball al Parlament nacional, acords administratius de més de deu anys i assumpció de tots els costos derivats del seu ús a les institucions de la UE.