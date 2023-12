Foto: @EP

La Generalitat ha aprovat el Pla d‟acció per combatre la pressió estètica 2023-2026 a proposta de la Conselleria d‟Igualtat i Feminismes i impulsat per l‟Institut Català de les Dones (ICD), que inclou 68 accions que es desplegaran fins al 2026.

El pla compta amb un pressupost de partida de 10,6 milions d'euros i el seu objectiu és “donar una resposta coordinada i transversal a aquesta forma de violència simbòlica contra les dones que impacta sobre l'autoestima i la salut", ha informat el Govern en un comunicat després del Consell Executiu.

El pla aprovat pel Govern és el resultat d'un treball conjunt amb diverses entitats i activistes vinculades a la lluita contra la pressió estètica i els diferents departaments de la Generalitat.

Inclou diverses mesures dirigides a impulsar bones pràctiques i enfortir els drets de les persones consumidores al sector de la moda.

El pla impulsarà un gran acord amb les principals marques de moda per "fomentar la neutralitat corporal", l'acceptació del propi cos sense valoracions estètiques positives ni negatives, així com assegurar la disponibilitat de tots els establiments físics de talles adequades per a tots els cossos.

També contempla l'obligació de les grans empreses de roba a Catalunya tinguin una oferta de talles més àmplia, així com l'obligació d'informar de l'equivalència del sistema d'organització de talles amb les mesures corporals.

El pla també preveu impulsar un acord amb mitjans de comunicació, anunciants i altres agents implicats en l'activitat publicitària per adoptar criteris per a una publicitat igualitària i identificar l'ús d'imatges que hagin estat manipulades o retocades, així com la incorporació de la “diversitat corporal a la programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i altres operadors públics i privats.

També contempla mesures adreçades a conscienciar la societat per modificar l'imaginari, impulsar la investigació, evitar la discriminació per aparença física en els àmbits laboral i esportiu i accions a l'àmbit educatiu.