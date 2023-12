Imatge de fitxer d'una dutxa

La sequera a Catalunya continua preocupant en gran mesura, i és per això que la Generalitat està elaborant un conjunt de mesures que s'implementaran quan es declari la fase d'emergència, previsiblement el proper mes de gener.

D'acord amb les declaracions del conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, una de les mesures serà la prohibició de l'ús de les dutxes a les instal·lacions esportives com ara piscines i clubs de futbol, atès que s'erigeixen com a consum d'aigua principal. De moment, el Govern no ha dit si aquesta restricció afectarà també els gimnasos.

"La idea és evitar l'ús generalitzat de les dutxes", va afirmar Mascort. Això no obstant, sí que es podran regar els camps esportius quan sigui estrictament necessari. El conseller va recordar que la restricció en l?ús de les dutxes ja es va implementar durant la pandèmia. "Ja ho vam fer amb la COVID-19. Practicàvem esport i tornàvem a casa per dutxar-nos. És probable que ho hàgim de tornar a fer", va explicar.

La Generalitat té la intenció d'ajustar el pla especial de sequera per mantenir l'ús de piscines públiques i esportives . A més, es permetrà el reg d'arbres públics per evitar-ne el deteriorament. De fet, aquesta darrera sol·licitud va ser plantejada per l'Ajuntament de Barcelona a la Generalitat i esperava una resposta.

Dins de les mesures que el govern té la intenció d'incorporar quan es declari l'estat d'emergència, hi ha la postergació de l'obertura de noves activitats que impliquin un consum intensiu d'aigua a qualsevol sector. Aquesta mesura afectarà usos agrícoles i industrials, així com el sector turístic, incloent-hi l'ajornament d'inauguracions de nous hotels, per exemple.