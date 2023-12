Concepte collage html css hacker

La proximitat de les festivitats nadalenques és un dels majors incentius per augmentar les compres, tant en botigues físiques com en línia. D'acord amb una anàlisi de Deloitte, fins a un 25% de les compres realitzades durant la temporada passada es van dur a terme mitjançant internet. No obstant això, el creixement dels aspectes negatius de la intel·ligència artificial (IA) significa que cada vegada és més necessari adoptar precaucions en realitzar aquest tipus de transaccions.

"La IA suposa una revolució en molts àmbits i també, és clar, afecta el món de les ciberestafes. Fa que els atacs siguin més sofisticats, ja que els que els cometen poden redactar un text més personalitzat amb l'objectiu de suplantar la identitat i fer el que en anglès es coneix com a phishing , crear més virus en nous llenguatges que faciliten l'entrada de nous delinqüents, demanar diners amb noves tècniques, com l'hipertrucatge ( deep fake en anglès) —que són tècniques que combinen, reemplacen i superposen imatges , videoclips i àudios per crear arxius multimèdia falsos que semblin autèntics i reals—, o adaptar de forma òptima les seves estratègies d'atac en temps real", adverteix Laia Subirats, especialista en IA i professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.

Especialistes com els de l'INCIBE brinden una sèrie de recomanacions fonamentals en fer compres. Entre elles es destaquen la precaució davant de premis oferts per correu electrònic, SMS o WhatsApp, la recerca d'informació sobre el lloc web de compra, la verificació de diverses opcions de pagament segures, i el monitoratge de les transaccions de les targetes bancàries.

Addicionalment, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha promogut la plataforma Internet Segura, que té per objectiu assegurar una societat de la informació segura. D'altra banda, la National Cybersecurity Alliance proporciona un conjunt d'eines valuoses, com ara l'activació d'actualitzacions automàtiques de programari i la recomanació d'evitar compres mentre s'està connectat a una xarxa de wifi pública. A nivell internacional, la Interpol també ofereix consells útils a través de la iniciativa #ElPròximPuedeSerUsted.

A més de les compres, hi ha altres aspectes en què la ciutadania també ha de mantenir la guàrdia per evitar ser víctima de ciberestafes amb IA. En aquest sentit, l'experta recorda que a Espanya ja hi ha persones que les han patit: "L'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) va alertar que ciberdelinqüents es feien passar per l'Agència Tributària , enviaven una notificació que amenaçava amb sancions, obligava a descarregar-se fitxers que contenien codi maliciós i infectaven el dispositiu que s'estigués fent servir", recorda.

També hi ha casos més recents com que ciberdelinqüents aprofiten que usuaris de la xarxa X demanen ajuda públicament per estafar-los, o estafes amb codis QR a bars o restaurants (el que es coneix com qrishing ). "Per això és tan important seguir les tendències, notícies i recomanacions de ciberseguretat de les diferents agències i l´ús de bones pràctiques per part de tota la ciutadania", insisteix Subirats.

Tot i això, no només es requereix que la població estigui alerta, ja que, segons Subirats, molts de les ciberatacs perpetrats amb intel·ligència artificial estan dirigits a institucions. Perquè aquestes puguin identificar vulnerabilitats, és essencial comptar amb polítiques preventives i de detecció de ciberestafes. Això inclou la monitorització de recursos i trànsit, la detecció d'anomalies, la realització d'auditories, l'actualització freqüent del programari i la promoció del pirateig ètic (ethical hacking en anglès). "Per combatre ciberatacs amb IA, paradoxalment és molt útil utilitzar les darreres tècniques d'IA", explica l'especialista.

El treball de les empreses

A Espanya, l'any passat van augmentar un 22,7% el nombre de ciberdelictes respecte a l'any anterior, arribant a la xifra rècord de gairebé 375.000 delictes informàtics, segons es revela a l' Informe sobre la Cibercriminalitat a Espanya 2022 , elaborat pel Ministeri del Interior. "Amb aquest volum d'atacs, és vital que les empreses inverteixin en professionals experts en ciberseguretat per protegir-se i que formin tot el seu personal perquè adopti una bona cultura de seguretat a la institució", alerta la professora de la UOC.