Els primers membres d'ONCE. Foto: ONCE

El 13 de desembre del 1938, és a dir, avui fa just 85 anys, es va fundar l' Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE) a Burgos. La ciutat castellana, així, es va convertir en el lloc fundacional d'aquesta organització única al món.

El seu naixement fou fruit del valor i coratge d'un grup de cecs que, en circumstàncies econòmiques i socials molt difícils, foren capaços d'imaginar i defensar un nou model de vida. Ells van decidir que no volien dependre d'una pensió i es van plantejar viure de la feina i del seu esforç. Així, apostant per la il·lusió ia peu de carrer van anar a poc a poc, construint una nova societat basada en un model d'inclusió social. Un model basat en leducació, locupació i lexercici de la plena ciutadania, sobre la base de la gestió del joc responsable .

Al decret fundacional, es dóna a l' ONCE l'explotació, per al seu digne suport, del qual es va denominar cupó “procecs” . Aquesta acció, viva encara 85 anys després, va cristal·litzar al primer sorteig, que es va celebrar uns mesos més tard, el 8 de maig de 1939.

Per aquesta raó el cupó de l' ONCE d'aquest dimecres, 13 de desembre, és molt especial perquè celebra el 85è aniversari d'una Organització que va néixer el Dia de Santa Llúcia que ho celebra amb el lema “ Celebrem el camí recorregut ”.

MIGUEL CARBALLEDA PRESIDENT DEL GRUP SOCIAL ONCE

Miguel Carballeda. President del Grup Social ONCE

Actualment Miguel Carballeda Piñeiro n'és el president i va iniciar la seva relació laboral amb l'ONCE a les Balears el març de 1978, on va ingressar com a agent venedor, lloc en què va romandre durant més de nou anys. Posteriorment, va ser director administratiu de l'ONCE a Alacant, delegat territorial a la Comunitat Valenciana i Catalunya, i director general de l'ONCE.

El juliol de 2003 va resultar elegit president del Consell General de l'ONCE, càrrec que exerceix actualment després de diversos processos electorals. Des del 2003 a més és vicepresident del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) i el 2004 és elegit president del Comitè Paralímpic Espanyol i des del 2019 assumeix la presidència del Grup Social ONCE.

En temps com els actuals Carballeda defensa “la unitat, la democràcia i la Constitució” perquè hi creu i entén que “el populisme porta a la demagògia i no porta res de bo”. I està a favor de la grandesa de dones com la nedadora i medallista paralímpica Teresa Perales, que participa al programa de Paralímpics.

El president de l'ONCE, que ha perdut totalment la visió fa només cinc anys, va explicar fa tot just un mes per a RTVE com interpreten la seva ceguesa els seus fills, un amb síndrome de Down. Assegura que Espanya és el país de l'ONCE, que és Marca España, i xifra en 70.000 els treballadors de l'organització i en 19.000 els venedors de cupons.

UNS DURS INICIS

Un dels primers venedors. Foto:Arxiu ONCE

Els primers anys de vida de l'ONCE , com expliquen des de l'organització, van ser durs; en un context de postguerra, "la primera prioritat de l'associació va ser l'educació dels nens i nenes cecs i la formació dels adults per poder accedir a l'ocupació . Així van néixer els primers col·legis, on els estudiants cecs podien formar-se per tenir un futur “ .

Els primers cupons constaven de tres xifres, els sorteigs eren provincials i la gestió de la institució estava en mans, en bona mesura, de l'Administració de l'Estat, que nomenava el màxim responsable anomenat “cap nacional”. Aviat, a més de la venda de cupó, els cecs espanyols van aspirar a la formació i desenvolupament de determinades professions.

Als anys 60 es creen centres de formació pioners com l'Escola de Telefonia, el Centre de Formació Professional o l' Escola Universitària de Fisioteràpia . Sorgeixen centres educatius, neixen iniciatives culturals, biblioteques, en suport braille i sonor, i es posen en marxa serveis fonamentals com ara el de rehabilitació.

Al començament dels anys 70, l'ONCE assumeix més compromisos socials. Els cecs espanyols volen aportar idees, participar a la vida institucional i en el seu futur. En plena transició política espanyola, l'ONCE obre el procés de democratització. Així, les primeres eleccions democràtiques de l'ONCE van tenir lloc el 19 de gener de 1982 i van inaugurar una nova etapa de modernització i participació.

Un dels primers llocs de venda de cupons. Foto. Arxiu ONCE

ANYS 80: LA IL·LUSIÓ DE TOTS ELS DIES

Amb la finalitat de la dictadura franquista, l'ONCE també va ser un agent de reivindicació d'avenços socials, amb les primeres eleccions democràtiques.

Evolució dels cupons. Foto: Arxiu ONCE

Entre 1977 i 1983 es va legalitzar i despenalitzar el joc al nostre país. Així, el 2 de gener del 1984, el sorteig de l'ONCE passa a ser nacional, els cupons tenen quatre xifres, els premis augmenten substancialment. Era un canvi radical i, per tant, no exempt d'incertesa. Molts nervis en aquesta estrena. El resultat va superar les expectatives més optimistes. El nou producte “La il·lusió de cada dia” –eslògan de la ja llegendària campanya publicitària- es va colar a les llars espanyoles. Els ciutadans van donar suport al canvi, van donar suport a l'ONCE. El 1987 amb un “l'1 d'octubre passarà una cosa que portarà cua”, naixia el Cuponazo amb la seva oferta de 100 milions de pessetes pel preu de 100 pessetes el cupó va ser un gran triomf al carrer. Aquesta bonança va cristal·litzar immediatament en la creació de més serveis socials per a les persones cegues -com la Fundació ONCE del Gos-Guia , de 1990- i el desenvolupament dels ja existents, col·locant l'Organització com a referent mundial en la prestació de serveis especialitzats . Fundació ONCE del Gos Guia Va permetre, a més, créixer en solidaritat amb altres col·lectius de persones amb discapacitat de manera quan el 1988, es va crear la Fundació ONCE per a la cooperació i inclusió social de les persones amb discapacitat , consolidada, en el seu esdevenir, com a agent actiu del sector de la discapacitat. L'APOSTA PER MÉS SERVEIS SOCIALS Es creen més serveis socials per a les persones cegues, com la Fundació ONCE del Gos Guia ( FOPG ) el 1990, que col·loquen l'Organització com a referent mundial en la prestació de serveis especialitzats. El 1988 neix la Fundació ONCE per a la cooperació i la inclusió social de les persones amb discapacitat, l'extensió de la solidaritat de l'Organització a totes les persones amb discapacitat. La dècada dels 90 és de creixement. L'ONCE aconsegueix una posició exemplar i pionera al món en el tractament de la discapacitat. El 1992 Espanya viu el somni olímpic i paralímpic, en què els esportistes amb discapacitat arriben a unes cotes esportives inèdites fins ara. El 1993 l'ONCE crea una corporació empresarial per demostrar que les persones amb discapacitat poden i saben treballar i, a més, són rendibles: El 2014, el resultat d'aquestes i altres iniciatives empresarials s'unifiquen i donen lloc a Ilunion . El 1998, neix la Fundació ONCE per a la Solidaritat amb les Persones Cegues d'Amèrica Llatina ( FOAL ) que porta projectes encaminats a l'educació, formació i rehabilitació en aquesta regió del planeta i, també, en altres àrees deprimides. Actualment treballa a 19 països i acaba de fer 25 anys. Al segle XXI, l'ONCE posa el seu esforç a l'accessibilitat de les Noves Tecnologies que obren finestres al món per a les persones amb discapacitat, permeten la comunicació i, en el cas de les persones sordcegues, els connecta amb el món. Aquest grup de persones amb necessitats específiques compten també en aquest nou segle amb una nova institució: la Fundació ONCE per a l'Atenció a les Persones amb Sordceguesa ( FOAPS ).

LA FLAMA PARALÍMPICA BRILLAR A BARCELONA 1992

Inauguració dels Jocs Parallimpics 1992/ Foto: https://www.paralympic.org/

Un any molt important a Espanya, va ser el 1992, amb els Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona i l'Expo de Sevilla, va ser un escenari immillorable perquè les persones invidents demostressin la seva vàlua al món. Els Jocs Paralímpics del 92 van ser la demostració més gran de l'esport d'elit ja que a la IX edició dels Jocs Paralímpics es van reunir 3020 esportistes i al voltant de 1000 oficials d'equip de 82 diferents països.

La Cerimònia d'Inauguració, celebrada el 3 de setembre a l'Estadi Olímpic del Montjuïc, va tenir una assistència de 65.000 espectadors. Cal recordar que perquè es poguessin celebrar aquests Paralímpics l'ONCE va fer aportacions extraordinàries al pressupost dels Jocs quan aquest va resultar insuficient per cobrir tot l'esforç econòmic necessari per a l'adequació tècnica, les instal·lacions o la contractació de personal especialitzat necessaris per a l'organització d'uns Jocs que en el si del moviment paralímpic internacional encara és referit com a “esdeveniment d'excel·lència organitzativa”.

En aquests Jocs el programa de competició va estar format pels següents esports com l'Atletisme, Bàsquet en cadira de rodes, Boccia, Ciclisme, Esgrima, Futbol-7, Goalball, Halterofília masculí, Judo masculí, Natació, Tennis, Tennis de Taula, Tir amb Arc, Tir Olímpic, Voleibol assegut i dempeus.

Durant els 12 dies de competició més de dos milions tres-cents mil espectadors van assistir a les 487 competicions dels 15 esports del programa paralímpic, on aquest any es va introduir el tennis en cadira de rodes com un.

A Barcelona es van batre 279 rècords mundials i es van lliurar 431 medalles d'or . La final de la marató en cadira de rodes va ser presenciada per 65.000 persones a l'Estadi Olímpic durant la Cerimònia de Clausura.

Als Jocs Paralímpics de Barcelona va ser la primera vegada que es van realitzar controls de dopatge als esportistes i es va comptar amb un senyal propi de televisió posant a disposició de la resta de cadenes mundials la possibilitat de cobrir tota la informació i distribuir-la a milions espectadors.

Espanya va comptar amb 299 esportistes (217 homes i 82 dones) i el seu abanderat a la Cerimònia d'Inauguració va ser l'atleta amb paràlisi cerebral Javier Salmerón . Com a país amfitrió, va participar en tots els esports programats i va aconseguir 107 medalles i un cinquè lloc al medaller.

COOPERANT AMB LES PERSONES CEGUES D'AMÈRICA LLATINA A TRAVÉS DE FOAL



Gràcies al treball de la FOAL, en els darrers cinc anys, s'han beneficiat 219.998 persones cegues o amb baixa visió dels 19 països llatinoamericans. Aquesta setmana l'ONCE a Catalunya ha mostrat a la societat catalana la tasca de solidaritat i cooperació que realitza amb Amèrica Llatina que, en els darrers cinc anys, ha beneficiat 219.998 persones cegues o amb baixa visió de 19 països iberoamericans.



En una jornada celebrada a la seu de l'ONCE a Barcelona amb motiu del 25 aniversari de la Fundació ONCE per a Amèrica Llatina (FOAL), es va mostrar la feina que es fa per incloure la discapacitat a l'àmbit de la cooperació internacional i reduir les desigualtats , amb l'objectiu de no deixar ningú enrere i impulsar la inclusió social més enllà de les nostres fronteres.

Després de la projecció d'un vídeo commemoratiu dels 25 anys de FOAL, Estefania Mirpuri va explicar que l'entitat treballa en l'àmbit de la cooperació internacional per al desenvolupament, intentant afavorir una plena inclusió social de les persones amb ceguesa o baixa visió a Llatinoamèrica , mitjançant projectes d'educació, inclusió laboral, rehabilitació i habilitació, enfortiment institucional i l'accés a la cultura, l'oci i l'esport.



Dins la dada de persones beneficades en els darrers cinc anys, un total de 71.641 van rebre atenció educativa; 70.355 van trobar una ocupació; 39.915 van rebre rehabilitació per a la seva autonomia personal a la vida diària; i 38.087 es van beneficiar de les accions de FOAL per enfortir el lideratge del moviment associatiu de les organitzacions llatinoamericanes de persones cegues o amb discapacitat visual





ELS REPTES DEL NOU SEGLE

Escola Universitària de Fisioteràpia de l'ONCE

Al nou segle l'ONCE va pujar a les persones cegues i amb discapacitat a les noves tecnologies per guanyar el futur. A més de celebrar l'únic dia que coincidia amb el nostre nom a tot el segle, l'11 de l'11 del 2011, amb un sorteig extraordinari de què se segueix parlant.

El 2013 l'organització va fer 75 anys i va rebre el premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia, un reconeixement a la tasca de moltes persones cegues i amb discapacitat que havien millorat Espanya i el món, amb el seu esforç. El premi, al qual optaven 37 candidatures de 31 nacionalitats, va recaure en les darreres edicions al Banc d'Aliments, els Herois de Fukushima, Mans Unides i la ciutat de Berlín.

Segons els Estatuts de la Fundació, el Príncep d'Astúries de la Concòrdia es concedeix a aquells “la tasca dels quals contribueixi de manera rellevant a la defensa dels drets humans, al foment de la pau, de la llibertat, de la solidaritat, de la protecció del patrimoni i, en general, al progrés de la humanitat”.

L'ONCE va celebrar aquell any del 2013 a Madrid els seus 75 anys d'història amb La Festa de la Il·lusió , un esdeveniment on van acudir més de 100.000 persones de diferents comunitats. L'organització va tenir un altre motiu per a la celebració quan una alumna de la seva escola, Gennet Corcuera , es va convertir en la primera sordcega congènita a obtenir un títol universitari a Espanya un any abans.

El president del Principat d'Astúries de llavors, Javier Fernández, va ressaltar llavors que hi ha "una estima molt forta" de la societat espanyola cap a la trajectòria de l'ONCE, que "s'ha vist corroborada" per la concessió del guardó.

El 2014 innovant en matèria empresarial, però amb el mateix ADN. L'ONCE va ajuntar Il·lusió i Unió i va néixer Ilunion , el nou nom d'una empreses socials, cridades a donar moltes alegries i continuar demostrant que es pot treballar, ser rendibles i donar feina a persones amb discapacitat al nostre país.

Uns anys després el 2018, es va buscar un nom que representarà tot l'univers de l'ONCE, i va néixer el Grup Social ONCE, la marca que identifica a l'ONCE la seva Fundació i Ilunion, que compta amb 73.000 treballadors i treballadores i es bolca amb la societat en tots els àmbits de la vida.

UNA FUNDACIÓ PER AJUDAR LES PERSONES AMB BAIXA VISIÓ

Miguel Carballeda President del Grup Social ONCE/ Foto Europapress

Després de compartir i superar junts una dura pandèmia, en què l'ONCE va estar al costat de tots, a l'ONCE segueixen "pensant en els que ho tenen una mica pitjor i aquest any 2023, quan fem 85 anys vam crear una nova fundació de baixa visió, per ajudar els qui tenen severs problemes de vista que no compleixen els requisits per ser afiliats de l'organització. És a dir, que la seva discapacitat visual no està per sota del 10%."

En paraules de Miguel Carballeda, President de l'ONCE l'objectiu d'aquest projecte és "ajudar aquestes persones a viure una mica millor. Donar-los trucs i acompanyar-los a l'hora d'assimilar el problema que té o que se'ls va fer pel camí" . En paraules de Carballeda "el principal problema d'aquestes persones amb discapacitat és el reconeixement, treure's la por d'acudir-hi i demanar ajuda i adonar-se que estan perdent temps de la seva vida. Tots hem tingut aquesta por. Tots hem tingut aquesta por" reconeix el president de l'ONCE, després de comptar que li va costar també anar a l'ONCE. "Ens agradaria que el dia que puguin tenir aquesta ajuda pensin el que jo vaig pensar després: tant de bo hagués vingut abans".

Aquesta Fundació com pretén l'ONCE permet que les persones amb baixa visió, i especialment les joves, vegin altres persones iguals i aprenguin a assumir el seu problema, davant de la vergonya.

"COLZE AMB COLZE" AMB ELS MÉS DESAFAVORITS





“Des de Catalunya, anem colze a colze en la lluita diària per visibilitzar i donar alè als més desafavorits, éssers que mereixen la màxima dignitat. I treballem per la Inclusió, per ser-ne un més, amb plena normalitat. Ens adonem del camí que hem recorregut i avancem amb fermesa i sempre amb noves esperances a l'horitzó” afirma Enric Botí, delegat de l'ONCE a Catalunya.



Els màxims responsables de l'ONCE a Catalunya van agrair a la societat catalana la seva col·laboració perquè gran part d'aquesta acció es pot fer gràcies a la solidaritat col·lectiva que cada dia s'acosten als 2.400 venedors de l'Organització, tots persones amb discapacitat, a les comarques catalanes.



Peu de foto (d'esquerre a dreta): Pepa Martínez, directora de la plataforma Lafede; Vicenç Margalef, director Agència Catalana de Cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya; David Bernardo, president del Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya; Estefania Mirpuri, directora general de FOAL; Enric Botí, delegat de l'ONCE a Catalunya; Ernesto Carrión, diputat del PSC al Parlament de Catalunya; Joe Fabrizio, Cònsol adscrit del Perú a Barcelona; i Anna Barba, directora de la Fundació Ulls del Món./ Foto. ONCE



ENRIC BOTÍ: "VOLEM CELEBRAR EL CAMÍ RECORREGUT I AGAFAR ENERGIA PER AFRONTAR EL FUTUR"

Enric Botí durant l'acte de FOAL/ Foto: ONCE

Amb motiu d'aquest 85è aniversari, CatalunyaPress ha parlat amb Enric Botí, Delegat de l'ONCE a Catalunya, per fer una valoració sobre aquesta data tan especial. "El que volem amb aquest aniversari és celebrar el camí recorregut, la nostra història, la nostra superació i agafar energia i il·lusió per fer front al futur".

Per tenir aquesta trajectòria tan longeva, ha calgut la col·laboració d'altres institucions per tal de crear aliances. "Nosaltres formem part del sector de les persones amb discapacitat, en què hi ha 13 federacions i 70 associacions on les aliances són molt importants", ha afirmat Botí.

I amb la vista posada en el futur, alguns dels reptes que es planteja l'ONCE són continuar ajudant les persones amb discapacitat visual, potenciar l'educació inclusiva, apostar per l'ocupació i el treball, millorar l'accessibilitat i treballar al peu del canó digital i la salut mental, entre molts altres.

Tot i això, el més important de tots és el naixement de la Fundació ONCE de Baixa Visió el proper 15 de desembre. "Amb aquesta fundació, volem donar resposta a aquelles persones que tenen problemes de baixa visió, que encara no són cegues però a la seva vida tenen un problema de discapacitat visual d'entre un 0,1 i un 0,3", sentencia Enric Botí.

AQUESTS 85 ANYS DE L'ONCE HAN MERESCIT LA PENA

Dones cegues en un taller/ Foto: Arxiu ONCE

L'ONCE després de compartir i superar amb els ciutadans una dura pandèmia, en què l'organització va tornar a situar-se al costat de la gent, en paraules dels seus dirigents “seguim pensant en els que ho tenen una mica pitjor i aquest any 2023, quan en vam complir 85 anys crearem una nova fundació"

Després d'aquests 85 anys, l'entitat mira enrere i assegura que el camí "ha valgut la pena" i mereix ser celebrat .