Andre Braugher / Brooklyn Nine-Nine

L'actor nord-americà Andre Braugher , dues vegades guanyador de l'Emmy i estrella de la comèdia policíaca Brooklyn Nine-Nine, va morir dimarts als 61 anys després d'una breu malaltia, segons va confirmar el seu publicista, Jennifer Allen.

Nascut a Chicago el 1962, Braugher va estudiar a la Universitat de Stanford, va cursar art dramàtic a Juilliard School (Nova York) i es va donar a conèixer el 1989 per la pel·lícula dramàtica Glory, ambientada en la guerra civil nord-americana i guanyadora de dos Óscar, a la que va compartir protagonisme amb Denzel Washington i Matthew Broderick.

Al llarg de la seva carrera a la petita pantalla, Braugher va rebre un Emmy per la seva interpretació del detectiu Frank Pembleton a Homicide: Life on the Street (1993-1999) i un altre en la categoria de millor minisèrie per Thief (2006), una producció que també li va valer una nominació al Globus d'Or.

El seu reconeixement va augmentar notablement en els darrers anys gràcies a Brooklyn Nine-Nine. Va ser a Homicide: Life on the Street on va conèixer la seva dona, l'actriu Ami Brabson, amb qui va tenir els seus fills Michael, Isaiah i John Wesley.

En l'àmbit televisiu, el seu llegat inclou el paper d'Owen Thoreau Jr. a la sèrie Men of a Certain Age (2009), compartint escena amb Ray Romano i Scott Bakula, cosa que li va valer dues nominacions a l'Emmy.

En les últimes dècades, la seva presència es va destacar encara més a causa de la seva interpretació del capità Raymond Holt a la comèdia policíaca Brooklyn Nine-Nine, participant a la sèrie des del 2013 fins al 2021. Durant aquest període, va guanyar dos premis Critics Choice al millor actor de repartiment en una sèrie de comèdia i va rebre quatre nominacions més a l'Emmy.