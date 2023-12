Imatges de la hipotètica figura de Playmobil cega @ep

Una dona de València amb discapacitat visual ha enviat aquest dimecres a Playmobil les més de 15.000 firmes que ha recollit a Change.org demanant una figura cega per Nadal.

Ana Company, que té menys d'un 10% de visió, explica a la seva petició que fa unes setmanes estava jugant amb la seva filla amb Playmobil quan la nena, "desesperada" perquè cap no s'assemblava a la seva mare, li va preguntar "per què no hi ha cap com tu", recull la plataforma de recollida de signatures en un comunicat.

Aquesta pregunta de la seva filla el va fer reflexionar: "Em va portar a adonar-me de la falta de representació a les joguines de Playmobil. D'entre més de 5.000 figures, cap representa les persones cegues".

"Això és especialment preocupant considerant que hi ha aproximadament 285 milions de persones amb discapacitat visual al món" - segons dades de l'OMS-, continua relatant.

Per això es va decidir a crear una recollida de signatures, sol·licitant a la marca de joguines que posi a la venda una figura que representi les persones amb discapacitat visual.

"Les joguines són una forma important per als nens per entendre el món i aprendre sobre la diversitat humana", reivindica en la seva iniciativa, a més d'advertir que "la manca de representació pot portar a estigmes i malentesos".

La petició consisteix que la companyia inclogui a la seva col·lecció dos ninots que representin el col·lectiu cec: "Per tant, demanem a PLAYMOBIL que inclogui a la seva col·lecció dos ninots que representin el col·lectiu cec. És hora de mostrar-li al món, i especialment a els nostres nens, que tots mereixem ser vistos i reconeguts", proclama a la petició que ja ha fet arribar a Playmobil a través de l'equip de Change.org.