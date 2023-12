Mercadona i torrons - Fotomuntatge

L'expert nutricionista Miodrag Borges, tècnic superior en dietètica, ha tastat els principals torrons del mercat i ha sentenciat quin és el millor torró per consumir aquest Nadal –una pista, és de Mercadona-. L'especialista ha realitzat la valoració des del punt de vista, el nutricional, i ha trobat un torró que, a diferència de la resta, té uns nivells de sucre acceptables.

Tenir cura de la figura és important i més en aquestes dates, on els dolços nadalencs, sovint, ens fan guanyar uns quilos. I és que és impossible resistir-se al sabor dels torrons, massapans, polvorons, panetons i la llarga llista de dolços que té la gastronomia espanyola.

Torró 72% cacau d'ametlles

En aquest article ens centrarem en un clàssic, el torró, i us mostrarem quin és el més recomanat nutricionalment. "¿És aquest que us porto avui el millor torró possible a nivell nutricional? Doncs molt probablement", assegura Miodrag Borges en un vídeo compartit a Tiktok.

"Un seguidor em va parlar d'aquest torró de xocolata 72% amb ametlles de Mercadona", explica el nutricionista, abans d'assenyalar la particularitat d'aquest dolç. "La pasta de cacau és el seu primer ingredient i únicament ens aporta 10 grams de sucre per cada 100 de producte, quan la versió normal té 48 gramatges", exposa.

"A més altres opcions se'n van fins als 54 grams, ni més ni menys", continua explicant l'expert en nutrició.

Tot i això, i per molt que el torró de Mercadona recomanat porti poc sucre, com tots els productes ensucrats s'ha de consumir de forma responsable. Sobretot si no volem pujar-nos a la tija al final del Nadal i veure que ens hem multiplicat per dos. "¿Producte per abusar? Òbviament no, però en comparació amb la resta està a anys llum. Ara bé, si únicament et menjaràs un parell de trossos aquest Nadal de manera esporàdica, escull el que vulguis i gaudeix-lo", conclou l'expert.