El músic dels Beach Boys , Jeffrey Foskett , ha mort als 67 anys després de no poder superar un càncer anaplàsic de tiroide. Foskett també era conegut per actuar a les bandes de gira dirigides per Brian Wilson i Mike Love.

Wilson va trencar el silenci sobre la mort de Foskett a través d'Instagram dilluns. "Estic tan desconsolat que el meu estimat amic Jeff Foskett ha mort. Jeff sempre hi va ser per a mi quan estàvem de gira i no podríem haver-ho fet sense ell. Jeff era un dels tipus més talentosos que he conegut. Era un gran líder musical i guitarrista i podia cantar com un àngel”, escriu el cantautor.

"Vaig conèixer Jeff per primera vegada el 1976, quan va trucar a la meva porta a Bel Air i ho vaig convidar a passar, i vam ser amics des de llavors. No sé què més dir. Amor i misericòrdia per a la família i els amics de Jeff, ho recordarem per sempre", afegeix.

Foskett va publicar per última vegada a les xarxes socials el 4 de març, compartint un vídeo d'ell mateix tocant una campana a l'MD Anderson Cancer Center a Houston després de passar quatre anys en tractament allà.

“Aquestes persones m'han donat el que ningú més a la terra no podria tenir… VIDA…. Alguns dels darrers quatre anys ho han intentat (suposo que per això es diu assaig clínic). Posa a prova el teu cos, ment i esperit, però m'ha deixat PROSPERO i, el més important, capaç de conèixer el meu nét Domenic”, va escriure Foskett.

John Stamos, que ha estat amic de la banda des de fa molt de temps i ha tocat amb ells al llarg dels anys, va rendir homenatge a Foskett dimarts. "Jeff em va ensenyar que l'amor és una part bonica i necessària de les nostres vides, però té un cost: el dolor insuportable de la pèrdua. És el tipus de dolor que ens pot fer qüestionar si alguna vegada ens hauríem de permetre estimar tan profundament i completament", afirma Stamos a Instagram.

"Però després, en reflexionar sobre l'extraordinària vida de Jeff i el profund impacte que va tenir a la meva, m'adono que aquest dolor és el preu que paguem pel privilegi de conèixer i estimar algú com ell. Sí, el dolor és insuportable i talla profundament les nostres ànimes, però és un testimoni de la profunditat de la nostra connexió", conclou. .

Tots dos van ser amics durant més de 40 anys. Stamos va finalitzar la seva publicació assenyalant que estava “agraït per cada moment, cada nota” i “cada saviesa” que Foskett va compartir amb ell.