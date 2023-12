Aquest gest podria tenir els dies comptats a les escoles de Catalunya. Foto: Europa Press

El Consell Escolar de Catalunya (CEC) ha conclòs en un informe que la Conselleria d'Educació de la Generalitat ha de regular lús del mòbil i que aquesta restricció ha de ser "més forta" a Infantil i Primària i limitació a un ús adequat a l'ESO.

El document, amb més de 670 propostes, és fruit d'un procés participatiu entre els diferents consells territorials per traslladar a la Conselleria en un document quina és l'opinió de la comunitat educativa sobre la regulació dels mòbils.

Després de la reunió, el president del CEC, Jesús Vinyes, va assegurar que "hi ha un sentiment més fort de restringir els mòbils a Infantil i Primària", tot i que va afegir que "a l'ESO tambié hi ha criteris restrictius de fer un ús adient. Això vol dir limitar, i la limitació ha de ser lògica i raonable".

Un altre dels assistents a la trobada que es va mantenir amb la conselleria (i que ha participat en l'elaboració del document) és Xavier Díez, portaveu adjunt d’USTEC-STEs, que considera, en declaracions a Catalunya Press, que "fins ara cadascú ha fet el que volia i en la darrera dècada hi ha hagut un caos enorme pel que fa a l'ús del mòbil a les escoles".

El representant sindical es felicita perquè, per fi, sembla que comença a veure's que es posarà un marc normatiu a això. "La tecnologia és quelcom positiu, però com tot, necessita que estigui regulada", apunta, afegint que "no pot ser que uns circulin per la dreta i uns altres per l'esquerra".

S'APLICARÀ A PARTIR DEL CURS QUE VE

El document es farà arribar a la conselleria (si no s'ha fet ja, perquè és un formalisme) i Díez espera que la redacció de la normativa serà quelcom que començarà de forma inminent. "S'aplicaria a partir del curs 2024-25, perquè s'hauria d'adaptar als centres", assegura Díez.

El portaveu adjunt d'USTEC va més enllà i destaca que és "la conclusió sobre la unanimitat que això genera entre la comunitat educativa" i fins i tot apunta que associacions de familiars encara volien anar més enllà. "Eren més entusiastes", diu.

Aquesta normativa marc es farà arribar als centres escolars de Catalunya quan estigui a punt; s'espera aleshores que els centres que no tinguin cap directriu en aquest sentit puguin posar en marxa un debat amb les famílies.

Per altra banda, els que ja en tinguin regulat l'ús s'adequarien al nou marc general si ho consideren necessari.