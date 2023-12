Nen amb sobrepès / Freepik

En un món on la diversitat és una constant, la inclusió i l'acceptació de la diversitat corporal són aspectes essencials per construir una societat més equitativa i respectuosa. El Dia Nacional de la Persona Obesa , celebrat a diversos països, és una ocasió per reflexionar sobre els desafiaments que enfronten les persones amb obesitat i promoure la consciència sobre la importància de l'acceptació i el respecte cap a tots els cossos.

La data té les arrels en la necessitat d'abordar els estigmes i la discriminació que enfronten les persones amb obesitat. A mesura que la prevalença de l'obesitat ha augmentat a tot el món, la importància d'educar la societat sobre aquest tema ha esdevingut crucial. El dia serveix com una oportunitat per enderrocar mites, sensibilitzar la població i fomentar l'empatia cap als que viuen amb obesitat.

Més enllà de la consciència, el dia també cerca promoure estils de vida saludables i combatre els factors que contribueixen a l'obesitat. L'educació sobre la importància d'una dieta equilibrada, l'activitat física regular i l'accés a recursos de salut és fonamental per abordar l'obesitat de manera integral. La idea és empoderar les persones perquè prenguin decisions informades sobre la seva salut i benestar.

L'OBESITAT A ESPANYA



Tot i que Espanya continua liderant la longevitat a Europa, amb una mitjana de 82,97 anys (85,79 anys per a les dones i 80,08 per als homes), les estadístiques de l' Organització Mundial de la Salut (OMS) revelen que els hàbits de consum d'alcohol i de tabac són més alts entre els espanyols, i s'observen nivells preocupants de sobrepès.

Segons les dades, el 61,6% de la població a Espanya presenta un índex de massa corporal superior a 25, cosa que indica sobrepès, i un 23,8% es classifica com a obesa . En desglossar per gènere, la situació és més alarmant en els homes, ja que el 68,5% pateix excés de pes i un 24,6% es troba en la categoria d'obesitat. En contrast, el 54,1% de les dones presenta excés de pes, i el 22,5% es considera obesa. Aquests indicadors ressalten la necessitat abordar de manera urgent els hàbits relacionats amb l'alimentació i l'estil de vida a la població espanyola per garantir un futur més saludable.

Cada any moren 2,8 milions de persones a tot el món a causa de l'obesitat o el sobrepès, i des del 1975 la prevalença de l'obesitat s'ha triplicat.

ABORDATGE MULTIDISCIPLINAR

L'obesitat és una malaltia crònica que "no només depèn dels hàbits de vida", sinó que és "multifactorial" per la qual cosa el seu abordatge ha de ser multidisciplinari incloent-hi especialitats com l'Endocrinologia, la Nutrició o la Cardiologia, però perquè aquest abordatge i tractament millori, les societats científiques i associacions de pacients han sol·licitat que l'obesitat "sigui reconeguda com una malaltia amb una llei de garanties".

"L'obesitat no està reconeguda com una malaltia en aquest país. El nostre primer objectiu és arribar al reconeixement de l'obesitat com una malaltia crònica i multifactorial. Amb aquest reconeixement els pacients podrem estar dins una llei de garanties", ha declarat el director executiu de l'Associació Bariàtrica Hispalis Nacional, Federico Luis Moya, durant l'acte 'Cuida el teu pes, el teu cor s'ho mereix'.

Durant la trobada, la coordinadora de l'Àrea d'Obesitat de la Societat Espanyola d'ENDocrinologia i Nutrició (SEEN), la doctora Ana d'Hollanda, ha recordat que "tractar l'obesitat redueix el risc cardiovascular i pot evitar morts". "Per això treballem perquè les autoritats reconeguin el tractament de l'obesitat com una malaltia", ha afegit. "L'obesitat s'associa a malalties cardiovasculars ia altres de menys conegudes com el càncer o la infertilitat. Abans es pensava que produïa la malaltia cardiovascular a través d'altres factors com la diabetis i no directament, però sí que pot causar-ho directament per la qual cosa la pèrdua de pes pot reduir el risc cardiovascular”, ha explicat la doctora Ana d'Hollanda.

"Tu no tries ser obès, l'obesitat t'elegeix a tu i li hem de donar un suport holístic i integral. Per això, cal un abordatge multidisciplinari, amb experts mèdics i Atenció Primària, endocrí, cardiologia, acompanyat d'especialistes en activitat física i esport, nutricionistes i psicòlegs. És un gran repte però li posarem la màxima energia per fer-li un gir perquè una de cada dues persones a Espanya viuen amb sobrepès o obesitat", ha afirmat el doctor Morales.