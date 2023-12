Ruta del 'Feliuet'

El compte de X@CatalunyaColor ha compartit imatges del darrer viatge que va realitzar el ferrocarril que connectava Girona amb Sant Feliu de Guíxols . Durant dècades, aquest el mitjà de transport conegut com el ' Feliuet ' es va convertir en el preferit per les elits de Girona per apropar-se a les platges del Baix Empordà, i concretament les del màgic municipi de Sant Feliu de Guíxols.

La línia de ferrocarril de via estreta va ser creada per la Companyia Anònima del Ferrocarril sense rebre subvencions de l'estat. Es va inaugurar el 29 de juny de 1892 i va funcionar fins a la clausura el 10 d'abril de 1969.

A continuació, podeu veure el vídeo de com va ser aquest darrer viatge:

El tren va funcionar amb total normalitat durant dècades, i a més de transportar passatgers va ser clau per connectar el port de Sant Feliu amb les comarques interiors. El comerç es va incrementar a partir del 1915, fins al punt que el 1918 es va decidir comprar 13 nous vagons de mercaderies i es va construir un ramal que arribava fins al port. Es va acabar el 2024.

Durant la Guerra Civil amb tren va funcionar amb normalitat però, quan va acabar, els republicans van volar el pont sobre la riera Verneda, deixant la via partida per la meitat. El 'Feliuet' va interrompre la seva activitat fins al 1940, quan es va construir el nou pont.

Amb el pas del temps, el sistema de vapor del ferrocarril es va quedar desactualitzat, incrementant els seus costos de manteniment. L'afluència de passatgers va anar baixant i la línia cada cop era menys rendible, per la qual cosa es va tancar el 10 d'abril del 1969.

La notícia del tancament va caure com un gerro d'aigua freda als habitants de Sant Feliu, que no van perdre mai l'esperança de tornar a recuperar el tren i van emmagatzemar el material durant dècades. Avui dia el municipi conserva totes les locomotores menys la número 3, que estava reparant-se fora de Sant Feliu quan es va clausurar el ferrocarril i mai no es va poder recuperar.

Ara la via per on passava el tren s'ha convertit en una ruta de senderisme coneguda com a Carrilet II. Aquesta se suma a la Carrilet I, que va des de Girona a Olot.