Els tramposos mai no prosperen sempre que estiguin envoltats per gent que sap entendre els senyals d'alerta. Ara, un investigador privat experimentat parla sobre els trets de comportament més comuns a les persones que estan cometent un acte d'infidelitat.

Una investigació del 2020 va mostrar que el 26% de les persones en una relació s'havien vist obligades a bregar amb la infidelitat de la seva parella.

Immediatament després de l'11 de desembre, més conegut com el dia de ruptura més important de l'any, Aaron Bond de Bond Rees Private Investigations es va asseure per revelar la llista de senyals d'alerta que hauria de conèixer qualsevol persona.

Aquí, segons Bond, hi ha els signes subtils però greus de problemes a què cal estar atents.

1. Canvis en el comportament amb el telèfon

Bond adverteix que el canvi sobtat de contrasenyes (entre altres comportaments tèrbols que una parella comença a mostrar amb el telèfon) és un indici comú.

Bond també adverteix que si ell o ella "comença a portar el telèfon a tot arreu, fins i tot a la casa, o es posa a la defensiva quan li demanes fer servir el telèfon, podria ser un senyal que no està sent fidel".

"També hauries d'observar com col·loquen el telèfon quan no està en ús. Si col·loquen el telèfon amb la pantalla cap avall, és possible que estiguin ocultant alguna cosa", assegura el detectiu.

2. Comparteixen menys detalls sobre la seva vida quotidiana

Un altre tret típic de les persones adúlteres és canviar el comportament quotidià, compartir menys i fins i tot estar menys disposats a passar temps junts.

"Si sents que la teva parella de sobte ha començat a evitar-te i ja no vol fer coses amb tu o deixa de contar-te sobre el seu dia, llavors aquest és un altre senyal d'alerta", explica el detectiu privat.

"Les parelles sovint eviten els seus cònjuges o els expliquen menys sobre el seu dia perquè fer trampa pot ser difícil, recordar totes les mentides és impossible i és una manera fàcil de ser descobert", afegeix.



3. Un desig sexual disminuït o augmentat

Si la teva parella ja no està d'humor com abans, és possible que no tingui res a veure amb tu, segons el detectiu. Per contra, es podria tornar sobtadament insaciable, en un intent d'emmascarar les malifetes.

"Els tramposos moltes vegades tenen menys sexe a casa perquè estan fent trampa, però de vegades també poden tenir més sexe a casa, això és perquè se senten culpables i utilitzen aquest augment en el sexe per ocultar els seus paranys", exposa Bond.

"També és possible que la seva parella comenci a introduir coses noves a la seva vida sexual que no existien abans", afegeix.

4. Abundància de negativitat



Segons Bond, la tensió i l'estrès de continuar amb actes infidels sovint resulta que els infidels carreguen contra les seves parelles.

"Per desfer-se de la tensió que senten per dins, intentaran convèncer-se que tu ets el problema i, del no-res, et criticaran", diu.

"Potser no hagis passejat el gos aquell dia, no hagis guardat els plats o no hagis llegit un llibre als teus fills abans de ficar-se al llit... Un petit problema com aquest ara pot semblar un gran problema. Si experimentes això, la teva parella podria estar-te enganyant”, conclou el detectiu.