El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha publicat un mapa amb les ratxes màximes de vent que s'han registrat als diferents municipis del territori aquest dijous. Destaca el fort vent de tramuntana que bufa a l' Empordà i el mestral sobre les Terres de l'Ebre.

Aquest dijous els habitants de l'Empordà han hagut de conviure amb una de les tramuntanes més fortes d'aquest 2023, arribant a registrar ratxes de vent que han arribat als 153 quilòmetres per hora a Portbou o als 79,2 quilòmetres per hora a Roses . A l'interior ia prop de la capital de l'Alt Empordà, Figueres , s'han arribat a registrar vents de fins a 81,7 quilòmetres per hora.

Al Baix Empordà la tramuntana ha bufat de manera més moderada, arribant als 57,2 quilòmetres per hora a Palafrugell .

A continuació, podeu veure el mapa amb les ratxes màximes de vent registrades a Catalunya aquest dijous.