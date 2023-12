Emmanuelle Debever - CINEMANIA

Emmanuelle Debever, l'actriu francesa que va acusar d'agressió sexual Gerard Depardieu, va morir després de treure's la vida als 60 anys.

En un comunicat, la fiscalia de París va dir a Variety : "Deure va ser denunciada com a desapareguda per la seva parella el 29 de novembre després de sortir de casa amb una nota preocupant".

El diari francès Liberation ha estat el primer a informar sobre la mort de Debever. Les autoritats van confirmar que va morir el 7 de desembre i que la causa de la seva mort havia estat classificada com a suïcidi.

Des de llavors, s'ha obert una investigació.

"Arran que l'actriu s'havia queixat de conducta sexual inapropiada per part de Gerard Depardieu, en particular en una publicació a Facebook el 2019, es va obrir una investigació sobre les causes de la mort", va dir la fiscalia.

"Aquesta investigació recopilarà i verificarà els senyals esmentats pels mitjans i buscarà les circumstàncies que poden haver portat aquesta mort", ha afegit.

Debever va saltar a la fama com una jove talent prometedor al cinema francès dels anys 1980. Va actuar al costat de Depardieu a la pel·lícula Danton de 1982, després es va retirar de la vida pública i, anys més tard, es va convertir en la primera actriu a acusar el seu excompany de repartiment.

El 2019, la morta estrella de cinema va publicar un missatge a Facebook, al·legant que Depardieu va intentar grapejar-la mentre viatjaven en un carruatge al set.

"Aquest monstre es va permetre gaudir molt durant el rodatge, aprofitant la intimitat dins d'un carruatge. Lliscant la seva grossa pota sota la meva faldilla per, en les seves paraules, "fer-me sentir millor"... jo, no vaig permetre que passés", ha relatat .

Debever va morir el mateix dia que les seves acusacions contra Depardieu es van transmetre en un nou documental.

Titulat Gerard Depardieu: La caiguda de l'ogre i transmès pel canal de televisió France 2, el documental explora una sèrie d'altres acusacions formulades contra el director de 74 anys.