Un advocat. Foto: Europa Press

L'últim informe trimestral del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) , l'ens rector dels jutges, ofereix una visió de la situació dels tribunals a Espanya que ha empitjorat durant aquest any, afectada per les protestes dels treballadors judicials i altres sectors afins. En concloure el tercer trimestre de l'any, es van registrar un total de 3,9 milions de casos pendents, cosa que representa un augment del 18,5% en comparació del mateix període de l'any 2022.

Les vagues que s'han convocat aquest 2023 hi han tingut molt a dir; la més significativa ha estat la dels lletrats de l'Administració de Justícia (LAJ) , fonamentals en el dia a dia dels jutjats. Aquests funcionaris van protagonitzar una aturada de dos mesos que va acabar a finals de març amb un acord per a una pujada salarial de fins a 450 euros al mes.

Més tard serien els funcionaris de Justícia, que reclamaven un increment salarial semblant que haurà de ser valorat pel nou ministre, Félix Bolaños.

Sigui com sigui, amb l'excepció de la jurisdicció contenciosa administrativa que ha mostrat una lleu disminució del 0,7 per cent en el nombre d'assumptes ingressats, en tots els ordres s'han observat increments interanuals el tercer trimestre del 2023: al ordre Civil es van registrar un 14,9% més assumptes que fa un any; al Penal , un 4,7% més i al Social , l'ingrés de nous assumptes va créixer un 9,2%.

Segons les projeccions del CGPJ, el 2023 acabarà amb un 29,6% més d'assumptes pendents de resolució i una reducció de l'11,2% en el nombre de sentències dictades .