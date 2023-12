Albert Vilalta durant la seva intervenció a la Jornada/ Foto: @caminscat

A la jornada d'aquest divendres "Cap a una xarxa interconnexionada i resilient". Respostes a l'abastament d'aigua davant de l'emergència" organitzada pel Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports s'ha presentat el manifest fundacional de l' Observatori Intercol·legial de l'Aigua de Catalunya juntament amb els col·legis professions d'Enginyers Industrials, Enginyers Agronoms i Economistes.

Els representants de tots han afirmat compartir diagnòstic i la visió de la gestió de l'aigua. una cosa que han plasmat tots en diferents informes publicats als seus respectius col·legis professionals i que apunta que cal "preparar-se per a un clima més sec amb pluges irregulars i amb episodis meteorlògics extrems cada vegada més severs i freqüents".

Per això per a aquests enginyers experts la primera prioritat que ha d'abordar Catalunya, ara mateix, per establir el Corredor de l'Aigua és la interconnexió de les xarxes de l'ATLL i del CAT en alta atesa la seva viabilitat tècnica, econòmica i ambiental. Aquest corredor que estructuri les xarxes actuals permetrà resoldre una vegada executada les seves obres resoldre situacions puntuals i d'emergència mitjançant un sistema reversible regulat amb transparència afegit a un sistema de compensacions ambientals i garanties territorials.

L'OBSERVATORI DE L'AIGUA DE CATALUNYA OFERIRÀ MÉS SOLUCIONS ALS PROPERS MESOS

Aquesta és la primera de moltes altres propostes que l'Observatori farà els propers mesos perquè l'objectiu de la unió d'aquests Col·legis Professionals en paraules de Carles Conill, president de la Comissió d'Aigua, Energia i Medi Ambient del Col·legi d'Enginyers de Camins és que "s'executin les actuacions necessàries per resoldre la situació d' emergència hídrica que viu Catalunya i per evitar que es repeteixin en el futur. Estem en una situació pitjor que el 2008 i volem que s'actuï de manera més decidida". Una al·lusió a la tardança política en l'execució i l'assignació pressupostària necessària a propostes que requereixen una aposta clara per posar sobre la taula solucions estables que no es poden demorar més en el temps a Catalunya, atès l'avenç de l'emergència climàtica a nivell globlal.

Marc Oliva: "Hem de ser capaços d'oferir solucions que no depenguin de la pluja"

Marc Oliva president de la Comissió d´Economia Circular d´Industrials durant la seva aportació al debat d´aquest divendres ha estat clar "hem de ser capaços d´oferir solucions que no ens facin dependre de la meteorologia per garantir el proveïment de l´aigua mitjançant la reutilització, la dessalació i la interconnexió de xarxes, que augmenti la resiliència del sistema actual". Els experts en aquest sentit creuen que amb les infraestructures actuals no es pot proveir adequadament les necessitats d'una població, la catalana que ha crescut gairebé en dos milions d'habitants els darrers anys, situant-se ara als 8 milions de persones que viuen i treballen a Catalunya.

És el moment segons Albert Vilalta de deixar enrere “escenaris de traspassos”. Per al coordinador de la jornada cal “apostar per un nou paradigma, les interconnexions per fer front a situacions puntuals que poden tenir a veure amb moments puntuals de sequera, però també garantir els cabals ecològics i millorar la seguretat davant de problemes de contaminació”.

En aquest sentit es fa vital, segons els experts d‟aquest Observatori de l‟Aigua, que s‟executi l‟obra proposada ja el 2002 d‟interconnexió dels sistemes CAT-ATLL, que costaria entorn dels 300 milions d‟euros. Aquesta haurà de dur-se a terme mitjançant lexecució duna obra de 18 mesos que significaria que estigués operativa a mitjans del 2025 i augmentaria el cabal daigua de subministrament de les conques dels 88 Hm3 actuals a més de 200 Hm3 finals que podrien ser distribuïts a més per tot el sistema a les poblacions de tot Catalunya segons les necessitats canviants de cada territori, a cada moment.

És el context actual de sequera on l'Observatori creu que és de màxima prioritat que es dugui a terme aquesta interconnexió de xarxes per la seva viabilitat tècnica mitjançant dos projectes constructius i la seva viabilitat econòmica, com a ambiental perquè en cap escenari es requereixi una ampliació del cabal daigua de lEbre concedit al CAT. Així afirmen que "la situació a què hem arribat requereix valentia i grans decisions polítiques" . També cal "accelerar la construcció de la dessalinitzadora del Foix i l'ampliació de la de Tordera, reforçar l'aposta per l'aigua regenerada i accelerar les intervencions al Besòs que permetin noves captacions superficials i subterrànies d'aigua a Catalunya”.

Per Carles Conill el fet que "hagin tornat els vaixells circernes per proveir d'aigua Catalunya significa que malgrat els esforços de dessaladores i la reutilització de l'aigua alguna cosa no s'ha fet tot el que s'havia de fer, per això cal treballar per aconseguir donar resiliència i flexibilitat a l'actual sistema d'aigua català que garanteixi el subministrament d'aigua per a tots els usos i adaptar-nos al canvi climàtic, cal també millorar l'eficiència en el sector agrícola, treballant en l'eficència de l'aigua al regadiu perquè cada cop plou menys i ho pateixen els agricultors. Hem d'arribar a consensos al voltant de l'aigua i col·laborar"



En paraules d' Albert Vilalta “si no s'haguessin pres les decisions de transvasaments d'aigua i interconnexió en el passat el desenvolupament d'algunes zones de Catalunya hagués estat impossible. Perquè al final no es tracta de moure més aigua de la que ja s'aporta sinó que sigui més eficient el transvasament, per això és necessari un Corredor de l'Aigua a Catalunya on s'aboquin tots els recursos hídrics catalans i on es puguin connectar els ajuntaments i complementar les aigües d'ambdues conques en supòsits de contaminació o desastres naturals. s'aportaria resiliència a l'entorn de la conca del riu Ebre. Es podria aportar a més aigua regenerada de les ciutats al sistema de reg i al revés prèvia optimització de pèrdues als canals ”.

CAL PRENDRE DECISIONS POLÍTIQUES VALENTS PER AFRONTAR EL NOU CANVI DE PARADIGMA

D'esquerra a dreta Robert Vergés, enginyer de Camins, Canals i Ports,

Santi Planas, enginyer agrònom i investigador del centre Agrotecni de la UdL i Antoni Tahull, membre de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya/ Foto: @caminscat

A la Taula rodona sota el títol " Interconnexió de xarxes: Un sistema hídric resilient i preparat per a futures sequeres" on han intervingut Robert Vergés, enginyer de Camins, Canals i Ports,

Santi Planas , enginyer agrònom i investigador del centre Agrotecni de la UdL i Antoni Tahull, membre de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya han incidit que cal avançar en un “nou model de país per avançar en els sistemes de resiliència hídrica a Catalunya".

Per Robert Vergés " el creixement demogràfic actual i futur i la sequera actual requereix que es prenguin decisions que evitin que convisquin a Catalunya zones amb restriccions d'aigua i sense res, perquè no té sentit que hi hagi zons amb restriccions i zones que no amb la tecnologia que tenim actualment . L'important és la igualtat i fraternitat dels ciutadans a l'accés aigua potable”.

Antoni Tahull " Aquesta proposta ja ve de l'any 2002 quan l'ACA es va equivocar en voler portar aigua del Segre portar-la al riu Llobregat. . Aquest mallat de xarxa que es proposa és un model a més que abarateix els costos finals i amb què s'aconsegueix que la concessió s'aprofiti al màxim i el problema de l'Ebre se soluciï amb un recurs més segur i abundant. Perquè al Delta s'abordi o no s'haurà de dur a terme una reestructuració de cultius"

Per Santi Planas " la riquesa és un model de país en equilibri amb els seus gots comunicants a tot el territori. A Catalunya tenim les empreses agroalimentàries més importants d'Europa i en viuen moltes famílies i persones. Cedim aquesta aigua i construïm un altre model de país ".

Ha quedat clar que Catalunya es troba davant d'un canvi de paradigma on les interconnexions han d'agafar la importància necessària com a proposta integral per proveir el conjunt de catalans mitjançant un corredor lateral de l'aigua que connecti en alta i s'aportin tots els recursos disponibles d'aigua, regenerada, dessaladors i acufiers. Conformar una xarxa interconnectada resilient davant de les sequeres recurrents del present i del futur amb sentit reversible i davant de les emergència que doni solucions més internes a cada conca incrementant la ràtio de l' aigua regenerada per a la població i les seves activitats.