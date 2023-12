Foto: Iberdrola

Iberdrola es converteix en la primera empresa certificada d'Espanya com a productor d' hidrogen renovable a la seva Planta d'Hidrogen Verd de la Zona Franca a Barcelona , per al subministrament de mobilitat pesada.

Enagás, com a entitat designada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic com a gestor tècnic per garantir l'origen del gas procedent de fonts renovables, ha estat l'encarregada d'atorgar aquest certificat. Mentre que l'auditoria inicial per al registre de la instal·lació ha estat realitzada per Tüv Süd Atisae, com a empresa acreditada.

El reconeixement confirma que Iberdrola produeix hidrogen procedent de fonts d'energies renovables, respectuoses amb el medi ambient i neutre a nivell climàtic. En concret, el segell “Producció d'Hidrogen Renovable” inclou el procés de generació, emmagatzematge i comercialització d'hidrogen, així com el sistema de gestió de l'organització.

Aquest reconeixement acredita que Iberdrola compleix la regulació europea establerta a l'acte delegat, utilitzant la tecnologia d'electròlisi de l'aigua i que l'electricitat utilitzada per a aquesta prové exclusivament d'energies renovables.

L'auditoria ha verificat el tipus de gas produït, les matèries primeres utilitzades i la tecnologia de producció de gasos renovables utilitzades a la instal·lació per Iberdrola, comprovant-se que compleixen els requisits de sostenibilitat establerts.

PRIMERA HIDROGENERA D'ÚS PÚBLIC D'ESPANYA

La Planta d'Hidrogen Verd Barcelona d'Iberdrola , ubicada a la Zona Franca, a prop del port i de l'aeroport, demostra la viabilitat de l'hidrogen verd com a vector energètic per al transport pesant.

Es tracta de la primera Hidrogenera d´Espanya d´ús públic i comercial per subministrar hidrogen verd a Espanya, amb certificació d´origen 100% renovable.

Aquesta certificació és el primer pas de l'hidrogen verd com a solució per assolir la descarbonització del transport pesant i les activitats industrials.

Actualment, dóna servei a vuit autobusos públics de TMB (Transports Metropolitans de Barcelona), que amb un proveïment d'entre 30 i 37,5 kg aconsegueixen una autonomia de prop de 400 km. A més, està previst ampliar un total de 60 autobusos d'aquí a 2025 o 2026.