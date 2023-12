Arxiu - Un ugent de la Policia Nacional entre dos cotxes - Rober Solsona - Europa Press - Arxiu

L''Informe sobre delictes contra la llibertat sexual del 2022' elaborat pel Ministeri de l'Interior constata que les violacions grupals comeses per més d'una persona s'han doblat en comparació del 2017, l'any previ al canvi de govern entre el PP i el PSOE, així com que gairebé la meitat de les víctimes (44,5%) del total de delictes sexuals són menors d'edat, cosa que representa un descens de quatre punts respecte a l'any anterior.

"El conjunt dels tipus penals per delictes sexuals --incloent-hi abusos i agressió sexual, amb penetració i sense-- han experimentat un augment durant l'any 2022, en consonància amb l'increment de la criminalitat en general", constata el Ministeri de l'Interior al vostre informe.

El total de delictes sexuals el 2022 comptabilitza 19.013 fets coneguts per les Forces de Seguretat, davant els 10.844 del 2016, dels quals la meitat es van cometre a l'habitatge i annexos. En la majoria de casos, la relació amb la víctima és "cap/desconeguda" i la taxa d'aclariment se situa en el 79,8%, lleugerament inferior a la del 2021 (81,2%).

L'informe té un apartat sobre els delictes comesos per dos o més responsables, és a dir, de forma grupal o en rajada, com es coneix de forma col·loquial. El 2017 hi va haver 384 casos, una dada que va pujant progressivament cada any --a excepció d'una lleugera baixada el 2020, any marcat per la pandèmia de Covid-19-- fins gairebé doblar-se el 2022, que registra 632 casos. En el cas específic de violacions múltiples, es passa de 116 el 2017 a 218 el 2022 (+87%).

L'informe del 2022 recull les dades de totes les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i policies locals, a excepció de l'Ertzaintza, i ofereix una radiografia més detallada d'aquests delictes sexuals en comparació del Balanç de Criminalitat del Ministeri de l'Interior, que el tercer trimestre de l'any en curs, 2023, va reflectir un increment de violacions del 12%.

Perfil de víctima i agressor

Entre les víctimes l'informe assenyala una clara predominància de dones (86%), i són tres quartes parts espanyoles i la resta estrangeres. Les violacions afecten principalment dones de 18 a 30 anys, però quan són sense penetració predominen les menors d'edat.

El 2022, es van comptabilitzar 1.573 casos d'agressió i abús sexual i 3.995 amb penetració, dels quals 404 van ser víctimes homes. La resta de delictes sexuals, a molta distància, són exhibicionisme (736 casos), assetjament sexual (615), contacte tecnologia menors de 16 anys (554), corrupció de menors o incapacitats (406), prostitució (326), provocació sexual ( 188) i pornografia de menors (176).

El perfil predominat del detingut per delictes sexuals és home, espanyol, d'entre 41 i 64 anys, i la causa més comuna és agressió i abús sexual. "És a dir, mentre hi ha un nombre més gran de victimitzacions de menors, els responsables estan majoritàriament en un grup d'edat de 41-64 anys", apunta el Ministeri de l'Interior. S'ha passat de 6.363 detinguts el 2016 a 11.699 el 2022.

Descens en pornografia infantil

El 2022 les úniques tipologies penals que veuen disminuïda la seva freqüència són la pornografia de menors, contacte amb tecnologia de menor de 16 anys i els delictes relatius a la prostitució. L'informe, de fet, destaca el 44,5% del total de delictes tenen per víctimes menors --enfront del 48,8% el 2021--, situant-se a gran distància del segon grup d'edat, el de 18 a 30 anys .

L'informe també s'atura, com a anys anteriors, al fenomen associat a la ciberdelinqüència sexual ja que les tres primeres tipologies estan relacionades amb menors, superant el 72% del total de fets coneguts. "El perfil del ciberdelinqüent sexual és el d'home, espanyol, de 41 a 64 anys -seguit pel de 18 a 30 anys- i per delicte relacionat amb pornografia de menors".

Correlacionat amb la població, la representació territorial de la taxa per 100.000 habitants situa al capdavant les Illes Balears com la comunitat autònoma amb més delictes d'índole sexual, seguit per Ceuta i les Canàries. El 2021, la quarta regió era Comunitat Valenciana, però un any després aquest lloc l'ocupa Navarra.