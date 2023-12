Davant la creixent incomoditat dels viatgers per les restriccions imposades per les aerolínies, la Unió Europea ha implementat canvis significatius en regulacions clau, enfocant-se a l'equipatge de mà i l'overbooking. EP

Davant el creixent malestar dels viatgers per les costoses i cada cop més estrictes condicions imposades per les aerolínies, la Unió Europea ha pres mesures per equilibrar els drets dels passatgers amb els interessos comercials de les companyies aèries. Les regulacions recents, centrades en l'equipatge de mà i l'overbooking, representen un triomf per als consumidors, però també plantegen desafiaments significatius per a les aerolínies.

La diversitat de normatives entre les aerolínies de la UE sobre la mida i el cost de l'equipatge de mà ha estat una font constant de confusió per als viatgers, especialment des de la pandèmia. Antonio Escobar Flórez, del Sindicat Independent de Tripulants de Cabina de Passatgers de Línies Aèries (SITCPLA), destaca la complexitat d'unificar aquestes normes al mercat únic europeu i assenyala que encara estem en una fase de transició.

Pel que fa al cost addicional de l'equipatge de mà, el Parlament Europeu i la Comissió de Peticions han aprovat una resolució que prohibeix a les aerolínies cobrar suplements, sempre que l'equipatge compleixi els requisits raonables. Això afecta especialment les aerolínies de baix cost, com ara Ryanair i Easyjet, que tradicionalment han utilitzat aquest càrrec com a font d'ingressos.

La regulació de l'overbooking, pràctica comuna a la indústria per maximitzar l'ocupació dels vols, també s'ha abordat. Tot i que les regulacions de la UE són robustes a protegir els drets dels passatgers, el desafiament ara rau a assegurar que tots estiguin informats sobre aquests drets. Aquests canvis, encara que són beneficiosos per als consumidors, plantegen la necessitat d'una adaptació estratègica per part de les aerolínies, especialment aquelles amb models de negoci basats en tarifes baixes i càrrecs addicionals.