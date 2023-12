Enviat per correu electrònic divendres passat, el document, encarregat fa un any i nou mesos, aborda més de 300 casos i està previst que es lliuri de forma presencial la setmana que ve. EP

El despatx d'advocats Cremades & Calvo-Sotelo ha enviat al voltant de les 22.10 hores d'aquest divendres 15 de desembre, per correu electrònic, a la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) l'informe sobre abusos sexuals a l'Església catòlica espanyola, que els mateixos bisbes van encarregar al bufet fa un any i nou mesos, segons han confirmat a Europa Press fonts del despatx d'advocats.

Segons necessiten les mateixes fonts, de moment el document s'ha enviat per correu electrònic i, previsiblement, la setmana que ve es lliurarà de manera presencial.

L'informe s'esperava per al mes de març passat, quan es va complir un any de l'inici dels treballs per part del despatx d'advocats, després es va posposar el lliurament al juny i fins avui no s'havia presentat.

L'11 d'octubre passat, els prelats van donar un termini de 10 dies al bufet Cremades perquè lliurés l'auditoria i, en una carta remesa per la Conferència Episcopal al despatx, li van advertir que, si no complia aquest termini, entendrien que s'havien incomplert les condicions del contracte.

Per part seva, fonts de la firma legal han explicat a Europa Press que el retard en el lliurament es devia a la falta de resposta sobre 300 casos de cures espanyols denunciats davant el Dicasteri per a la Doctrina de la Fe del Vaticà. Des del bufet van demanar "paciència" perquè, segons han indicat, el tema investigat és un assumpte "molt delicat" i requereix ser "rigorosos i meticulosos".

Enmig d'aquestes discrepàncies, el Defensor del Poble, Ángel Gabilondo, va presentar el 27 d'octubre passat el seu informe sobre el mateix assumpte, que també feia durant un any i mig, per encàrrec del Parlament. Davant d'aquest document, els bisbes van convocar una assemblea plenària extraordinària en què van analitzar els resultats del document. Durant la reunió, van decidir ajornar a l'assemblea de novembre la decisió sobre l'auditoria encarregada al despatx Cremades.

El 17 de novembre, Cremades va lliurar als bisbes una versió gairebé definitiva del document i va anunciar que el treball complet el presentaria entre el 14 i el 15 de desembre. Finalment, ho ha presentat aquest divendres "en temps", segons han precisat fonts del despatx.

En tot cas, dimarts passat, el president de la Conferència Episcopal Espanyola i cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, va lamentar que l'informe de Cremades "arriba tard" i va dir que "l'important" és que ja hi ha "tota una feina fet amb les investigacions d'El País, el Defensor del Poble i l'Església.

Un cop rebut el document, haurà de ser estudiat pels membres de la Comissió Executiva de la CEE i presentat a la resta de bisbes ia la societat, tal com va avançar el secretari general de la Conferència Episcopal, Francisco César García Magán.