Portaran uns 20.000 metres cúbics d'aigua i Tarragona podria ser un port d'origen. EP

Experts catalans han alertat dels efectes col·laterals que pot tenir la mesura de transportar aigua amb vaixells a Barcelona per abastir l'àrea metropolitana per la sequera, tant per l'increment del preu del metro cúbic d'aigua com a nivell ambiental.

En una entrevista, el professor del departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) David Saurí ha advertit que la mesura és una alternativa "molt cara", ja que l'aigua sortiria per un preu d'entre 5 i 10 euros metre cúbic, quan actualment a Barcelona és al voltant dels 2 o 3 euros, ha assegurat.

"Seria duplicar o triplicar el preu de l'aigua i és inassumible per a moltes famílies", i sobre les característiques dels vaixells que transportarien l'aigua, ha informat que aquestes embarcacions poden emmagatzemar entre 20.000 i 40.000 metres cúbics d'aigua.

Per ell, la mesura "ajudaria una mica i és una mena de pegat necessari" per mitigar els efectes de la sequera, però ha considerat que el transport d'aigua en vaixells no revertiria la situació actual, i ell ha apostat per ampliar la regeneració de aigua i el funcionament de les dessalinitzadores.

D'altra banda, el professor de l'Escola de Camins de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i director del departament d'Enginyeria Civil i Ambiental, Xavier Sánchez, ha considerat que el transport d'aigua amb vaixells "és força ineficient, perquè s'aconsegueix poca aigua i és molt cara".

ELS RECURSOS D'AIGUA AUGMENTARIEN "NOMÉS UN 2%"



Segons ell, si descarregués un vaixell cada dia al Port de Barcelona es podria augmentar un 2% els recursos d'aigua potable: "Un 2% és més que 0 però només és un 2%. Són quantitats petites per a la megaestructura que s'està muntant i no sé si tindran un efecte rellevant sobre el sistema".

Sánchez ha assenyalat que els vaixells que es facin servir per al transport d'aigua potable han d'estar preparats específicament per a aquesta funció, ja que el 2008 "hi va haver algun intent i l'aigua feia olor de pintura perquè l'acabaven de fabricar", i si escau aposta més per reutilitzar aigua perquè creu que cada cop plourà menys.

TARRAGONA



Un dels possibles ports d'origen d'aquesta aigua que es transportaria a Barcelona és Tarragona, i el responsable d'Infraestructures del Port de Tarragona, Dani Vera, ha explicat a Europa Press que el port té la instal·lació "antiga" que l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona SA (Ematsa) va fer el 2008 per l'anterior sequera, i el tram final del qual es troba dins del recinte portuari.

Consisteix en un tub de 500 mm de diàmetre, que va a unes 4 o 5 atmosferes de pressió, i és per on passa l'aigua directa cap al vaixell, i ha afirmat que el Port de Tarragona ha fet una inspecció per veure en quines condicions es troba aquest tub i que abans de Nadal es preveu una prova de pressió per “tenir-ho tot a punt” per si s'acaba decidint per utilitzar aquest recurs.

Ha recordat que l'aigua que passaria per aquest tub ve de la xarxa de consum, que en el cas de Tarragona gestiona el Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), és del riu Ebre i “es reparteix a diferents instal·lacions”.

POSSIBLES EFECTES SOBRE L'EBRE



En aquest sentit, el professor del departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona Òscar Saladié ha alertat dels “impactes ambientals” de transportar aigua en vaixells des de Tarragona a Barcelona, concretament per al tram final del riu Ebre.

Ha assenyalat que caldrà veure d'on surt aquesta aigua, perquè si és excedent de la concessió actual no hi haurà impacte sobre el tram final de l'Ebre, que ja té poc cabal, però si s'amplia la concessió s'extraurà més aigua i, per tant, aquesta zona patirà "més impacte ambiental".

S'ha mostrat favorable al transport d'aigua si aconsegueix mitigar la manca d'aigua per la sequera, però dubta de l'eficiència d'aquesta mesura: "L'administració ha de garantir les necessitats mínimes d'aigua, si temporalment sigui fa d'una forma més o menys eficient, doncs bé, però l'important és que sigui una cosa molt puntual".