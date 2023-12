Muntatge: CatalunyaPress

La majoria de les llars dels espanyols més grans de 55 anys tenen una situació econòmica sòlida. De fet, el 55,8% de la població sènior compta amb més d'un ingrés a casa seva, i el 53% reconeix proporcionar suport econòmic a membres de la família o persones al seu entorn proper. Entre els grups d'edat, els de 61 a 65 anys són els que ofereixen més suport (58%), seguits pel grup de 66 a 70 anys (57%).

El IV Baròmetre del Consumidor Sènior revela que una aclaparadora majoria de sènior creu que aquesta tendència de brindar suport econòmic a familiars i persones properes no disminuirà els propers anys, sinó que, per contra, augmentarà (77,8%).

El Baròmetre examina els hàbits de més de 16 milions d'espanyols més grans de 55 anys, conformant un col·lectiu que representa el 33% de la població total i abastant un de cada tres autònoms. Aquest informe analitza la realitat dels sènior per trams de cinc anys d'edat, fet que possibilita la identificació de patrons de comportament diferents al col·lectiu, especialment a partir dels 70 anys, en aspectes relacionats amb la salut, l'habitatge i l'estalvi .

PREOCUPACIÓ PEL FUTUR ECONÒMIC

Una cosa que destaca al baròmetre és que hi ha un cert pessimisme entre els sèniors pel que fa a l'augment dels preus i el seu impacte en les despeses i l'estalvi.

De fet, el 94,5% afirma haver sentit de manera significativa l'augment dels preus, resultat de la inflació en els productes bàsics, i sis de cada deu reconeixen que els preus actuals de l'habitatge i l'energia n'amenacen la qualitat de vida.



Els sènior mostren pessimisme pel que fa al futur econòmic del país, encara que es mostren optimistes respecte al seu propi. Tot i que la meitat de la població més gran de 55 anys se sent segura sobre la seva situació econòmica, aquest percentatge disminueix entre els sènior més joves (de 55 a 65 anys) i aquells que encara es mantenen actius.

El 48,9% només poden estalviar un 10% o menys, mentre que el 22% estalvien entre un 11% i un 30%. En aquest sentit, el percentatge dels que aconsegueixen estalviar al final del mes ha experimentat un augment del 6% en comparació del 2022, passant del 43% al 49%. En els darrers tres anys, aquesta xifra havia experimentat un descens, baixant del 56% el 2020 al 48% el 2021 i al 43% el 2022.



Per a l'any 2024, s'anticipa un augment en la despesa destinada a habitatge, combustible i alimentació, mentre que s'espera una disminució en àrees com ara restauració, lleure, cultura, vestimenta, calçat, tecnologia i articles per a la llar.

El 58% de la població considera que la seva situació econòmica no empitjorarà en el futur, mostrant un optimisme més gran durant el 2023. No obstant això, el 80% dels espanyols sènior creu que no pot reduir les seves despeses en sanitat (85%) ni en habitatge (82%) sense que se'n vegi afectada la qualitat de vida. En contrast, més del 25% pensa que sí que ho pot fer en restaurants, oci i cultura, tecnologia, aliments i begudes no alcohòliques.

MÉS USUARIS DIGITALS

Sorprenentment, el baròmetre revela també una disminució a la bretxa digital. El nombre de persones grans que utilitzen Internet ha arribat als 12 milions, cosa que representa el 73% de la població més gran de 55 anys. Aquesta xifra experimenta un creixement d'un 1 milió d'usuaris aproximadament cada any, en comparació dels 9 milions registrats el 2019.

Algunes de les activitats en línia més freqüents inclouen la lectura de notícies i informació a través de mitjans digitals, el consum de contingut multimèdia, les operacions bancàries i l'escolta de podcasts o ràdio.