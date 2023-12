El màxim responsable de Salut, Manel Balcells. Foto: Europa Press

El conseller de Salut de la Generalitat , Manel Balcells, ha explicat que espera que el 2024 es faci efectiva la modificació de la llei per regular el tabac a terrasses i vehicles a Catalunya .

En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, ha defensat que el que pretén la conselleria és "anar eradicant el tabac dels llocs i que la gent tingui llibertat de fumar però que no perjudiqui tercers".

"Hi ha la possibilitat de posar certa moratòria d'aplicació després d'un espai d'explicació i de conscienciació de les terrasses", ha detallat i ha celebrat que el Govern estigui en la mateixa línia sobre aquesta qüestió.

Respecte a la vaga d'infermeres a Catalunya convocada per Infermeres de Catalunya , ha dit que està prevista per a aquest dilluns 18 una reunió entre la Conselleria i el sindicat per “abordar temes, que no tots són sindicals”.

INFECCIÓ PER TRANSMISSIÓ SEXUAL

D'altra banda, s'ha mostrat preocupat pels casos d'infecció per transmissió sexual a Catalunya, que segons dades de la conselleria s'han multiplicat per 5 des del 2016 , amb una afectació especial entre els joves. Balcells ha afirmat que hi ha una "relaxació preocupant" de l'ús del preservatiu i ha avisat que no es pot abaixar la guàrdia.

En preguntar-li si és partidari de fer una assignatura d'educació sexual obligatòria, ha respost que des del departament estan "d'acord" i ha situat entre els objectius aconseguir que l'educació sexual i afectiva no sigui a través de la pornografia.