Arxiu - Cartell que delimita la Zona de Baixes Emissions (ZBE) / @EP

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) està a punt de jubilar una sèrie de vehicles amb motors de combustió, la contaminació dels quals és preocupant i el motiu pel qual volen deixar-los aparcats, mai més ben dit.

L'etapa següent en aquest procés d'electrificació està programada per a l'any 2035, quan es prohibirà la venda de vehicles amb motors de combustió a tot Europa. Aquesta prohibició s'estendrà fins al 2050, sempre que els combustibles de zero emissions ho permetin.

Barcelona i Madrid lideren l'avantguarda de les polítiques de baixes emissions, sent les primeres ciutats a implementar-les i comptar amb legislacions més restrictives. Tot i que és important assenyalar que certes sentències judicials han alentit el procés d'eliminació dels vehicles amb motors de combustió a les dues urbs.

A menys de dues setmanes per a l'1 de gener del 2024, Madrid està a punt d'implementar noves restriccions. L'ajuntament ha confirmat la prohibició de la circulació de vehicles sense etiqueta (coneguts com a etiqueta A) a tot el municipi de Madrid .

MADRID, LA PRINCIPAL AFECTADA

Fins ara, la restricció s'aplicava exclusivament a la zona central delineada per la M-30 ia la via ràpida a Madrid. Tot i això, ara s'amplia més enllà d'aquesta àrea a tots els barris de la capital, abastant el que es coneix com el Gran Madrid.

Tot i aquesta extensió, hi ha una excepció vigent que permetrà la circulació fins a l'1 de gener de 2025 per a milers de vehicles. Aquells automòbils que abonin l'impost de circulació a la capital i estiguin registrats a nom d'un resident empadronat poden circular almenys durant un any addicional.

Actualment, hi ha al voltant de 26 milions de vehicles matriculats a Espanya, dels quals vuit milions no tenen etiqueta. Aquests últims seran els més impactats per la mesura, ja que en molts casos es veuran destinats al desballestament oa traslladar-se a localitats on sí que se'ls permet circular.

PROHIBICIÓ DELS COTXES DE DIESEL I GASOLINA

Si les previsions són correctes, el 2035 es prohibirà la venda de nous vehicles amb motor de combustió interna que utilitzin benzina o dièsel a Europa. Aquesta mesura implica un canvi dràstic per a la indústria en qüestió, ja que ha de reorientar les seves estratègies de producció.

Actualment, la penetració dels vehicles elèctrics al mercat està per sota de les expectatives, especialment a Espanya, on no aconsegueixen superar el 10% del total de les vendes d'automòbils . Davant aquest escenari, la Unió Europea ha proporcionat un marge de flexibilitat en acceptar els combustibles sintètics com una alternativa vàlida als combustibles fòssils convencionals.

Això obriria la possibilitat que els vehicles amb motor de combustió continuïn sent comercialitzats després del 2035, sempre que estiguin adaptats per utilitzar aquests combustibles sintètics.

Al març del 2023, es va aconseguir un consens entre la Comissió Europea i Alemanya per reconèixer els combustibles sintètics, generats a partir de fonts d'energia renovable, com una opció vàlida per als motors de combustió de vehicles comercialitzats a partir de l'any 2035.

Atès que els combustibles sintètics no contribueixen a l'augment de la concentració de diòxid de carboni a l'atmosfera, es considera que el seu ús és compatible amb l'objectiu establert per la Unió Europea de neutralitzar les emissions de CO2 als cotxes nous.