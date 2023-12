El Papa Francesc / @EP

El Papa Francesc ha aprovat un document doctrinal que permet la benedicció de parelles entre persones del mateix sexe i altres “irregulars” sempre que no imiti el ritu del matrimoni.

Segons informa el portal oficial del Vaticà 'Vatican News' , amb aquesta declaració, la 'Fiducia supplicans', del Dicasteri per a la Doctrina de la Fe, aprovada pel Papa, serà possible beneir parelles formades per persones del mateix sexe, però al marge de qualsevol ritualització i imitació del matrimoni.

Així, a la declaració s'explica que davant la petició de dues persones de ser beneïdes, encara que la seva condició de parella sigui "irregular" , serà possible que el ministre ordenat doni el seu consentiment, però sense que aquest gest contingui elements ni remotament semblants a un ritu matrimonial.

El document aprofundeix en el tema de les benediccions, distingint entre les benediccions rituals i litúrgiques, i les benediccions espontànies que s'assemblen més a gestos de devoció popular. Precisament, en aquesta segona categoria és on es contempla ara la possibilitat d'acollir també els qui no viuen segons les normes de la doctrina moral cristiana però demanen ser beneïts.

'Fiducia suplicans' comença amb una introducció del prefecte del Dicasteri, el cardenal Víctor Fernández, que explica que la declaració aprofundeix en el "significat pastoral de les benediccions", permetent "ampliar i enriquir la seva comprensió clàssica" a través d'una reflexió teològica" basada en la visió pastoral del Papa Francesc”.

Una reflexió que, segons explica, "suposa un veritable desenvolupament respecte al que s'ha dit fins ara sobre les benediccions", arribant a incloure la possibilitat "de beneir parelles en situació irregular i parelles del mateix sexe, sense validar oficialment el seu estatus ni modificar en res l'ensenyament perenne de l'Església sobre el matrimoni”.

Després dels primers paràgrafs, en què es recorda l'anterior pronunciament de 2021, ara ampliat, la declaració presenta la benedicció en el sagrament del matrimoni declarant "inadmissibles els ritus i oracions que puguin crear confusió entre allò que és constitutiu del matrimoni" i " el que ho contradiu", per evitar reconèixer de cap manera "com a matrimoni una cosa que no ho és".

Així, es reitera que, segons la "perenne doctrina catòlica" , només es consideren lícites les relacions sexuals dins del matrimoni entre un home i una dona.

Un segon capítol analitza el significat de les diverses benediccions, que tenen com a destí persones, objectes de devoció i llocs de la vida. Recorda que "des d'un punt de vista estrictament litúrgic", la benedicció requereix que allò que es beneeix "sigui d'acord amb la voluntat de Déu expressada en els ensenyaments de l'Església".

En tot cas, cal que qui demana una benedicció "es mostra necessitat de la presència salvadora de Déu en la seva història", perquè expressa "una petició d'ajuda a Déu, una súplica per una vida millor", i afegeix que aquesta petició ha de ser acollida i valorada "fora d'un marc litúrgic" , quan es troba "en un àmbit de més espontaneïtat i llibertat".

D'aquesta manera, assenyala que, considerades des de la perspectiva de la pietat popular, "les benediccions s'han de valorar com a actes de devoció" i afegeix que, per conferir-les, no cal, per tant, exigir com a condició prèvia una "perfecció moral prèvia" .

Aprofundint en aquesta distinció, sobre la base de la resposta del Papa Francesc a la 'dubia' dels cardenals publicada el mes d'octubre passat, en què demanava discernir sobre la possibilitat de "formes de benedicció, sol·licitades per una o diverses persones, que no transmetin una concepció errònia del matrimoni", el document afirma que aquest tipus de benedicció "s'ofereix a tothom".

Així, s'indica que hi ha "diverses ocasions en què les persones acudeixen espontàniament a demanar una benedicció, ja sigui en pelegrinatges, en santuaris o fins i tot al carrer quan es troben amb un sacerdot", i en aquestes benediccions "ningú no pot ser exclòs ".

En aquest sentit, puntualitza que, quedant prohibit activar "procediments o ritus" per a aquests casos, el ministre ordenat pot unir-se a la pregària d'aquelles persones que, "encara que estiguin en una unió que de cap manera pot parangonar-se al matrimoni, desitgen encomanar-se al Senyor ia la seva misericòrdia, invocar la seva ajuda”.

El tercer capítol de la declaració obre la possibilitat d'aquestes benediccions , que representen un gest cap als qui “reconeixent-se desemparats i necessitats de la seva ajuda, no pretenen la legitimitat del seu propi estatus, sinó que preguen que tot el que hi ha de veritable, bo i humanament vàlid en les seves vides i relacions, sigui investit, santificat i elevat per la presència de l´Esperit Sant”.

Aquestes benediccions, segons assenyala, no han de ser estandarditzades, sinó confiades al “discerniment pràctic en una situació particular”. A més, es proposa que "en la pregària breu que pot precedir aquesta benedicció espontània, el ministre ordenat podria demanar per a ells la pau, la salut, un esperit de paciència, diàleg i ajuda mutus, però també la llum i la força de Déu per a poder complir plenament la seva voluntat”.

També s'aclareix que, per evitar "qualsevol forma de confusió i escàndol", quan una parella del mateix sexe demani la benedicció , "mai no es farà al mateix temps que els ritus civils d'unió, ni tampoc en connexió amb ells". "Ni tan sols amb les vestimentes, els gestos o les paraules pròpies d'un matrimoni". Així, es planteja que aquest tipus de benedicció "pot trobar el seu lloc en altres contextos, com ara la visita a un santuari, la trobada amb un sacerdot, la pregària recitada en un grup o durant un pelegrinatge".