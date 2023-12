Imatge de la quarta temporada de Stranger Things - EP

Stranger Things arribarà al final amb la seva cinquena temporada. El lliurament final encara no té data de llançament a Netflix, però ja se sap quin personatge no tornarà als propers episodis.



Sean Astin va encarnar Bob Newby la temporada 2 i, encara que alguns fans esperaven que reaparegués al final, no tornarà. "Els fans diuen: 'Estaràs a 'Stranger Things?'. I jo dic: 'No, estic mort'", va explicar Astin durant una aparició a LA Comic Con. "Però, per què no poden fer un flashback d'una època més feliç? Sé per què no ho faran. Perquè seran Hopper i Joyce, i no voldran recordar un moment en què ella era realment feliç", va afegir.



Millie Bobby Brown, Winona Ryder, Sadie Sink, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo i Charlie Heaton, entre d'altres, estaran a la temporada 5 de Stranger Things. A més, Netflix ja ha anunciat que Linda Hamilton, coneguda pel seu rol de Sarah Connor a la saga Terminator, s'unirà a l'elenc al lliurament final.



"Aquesta temporada és la més gran que no hem fet mai en termes d'escala, però ha estat molt divertit, perquè tots estan novament junts a Hawkins: els nois i Eleven interactuen més en línia amb el que va ser la primera temporada. I sí , potser hi ha spin-offs, però la història d'Eleven, Dustin, Lucas i Hopper s'acaba aquí", va declarar Matt Duffer a The Guardian.



"Stranger Things 5 és tan gran com qualsevol de les pel·lícules més importants que veiem. No hi ha manera de continuar amb la temporada 4 i, francament, no ampliar l'escala i la profunditat", va explicar per part seva el director Shawn Levy a Total Film