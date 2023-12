Arxiu - El complex monumental de la Vall de Cuelgamuros, a 6 de desembre de 2022, a Sant Llorenç de l'Escorial, Madrid (Espanya). - A. Pérez Meca - Europa Press - Arxiu

Nou èxit judicial per al lobbie religiós d'Advocats Cristians. El Jutjat Central Contenciós Administratiu número 11 de Madrid ha ordenat a Patrimoni Nacional paralitzar les exhumacions que estan tenint lloc a la Vall dels Caiguts.

Així consta en una interlocutòria en què s'admet les mesures cautelaríssimes sol·licitades per la Fundació Espanyola d'Advocats Cristians que actua en representació de la néta d'una de les 200 dones enterrades a la Basílica de la Vall.

Conformement al que disposa l'article 135.1 es concedeix audiència a Patrimoni Nacional perquè al·legui el que estimi convenient en el Termini de tres dies, després d'això es dictarà interlocutòria sobre l'aixecament, el manteniment o la modificació de la mesura adoptada.

Va ser el mes de juny passat quan el Govern va iniciar els treballs per exhumar les víctimes de la Guerra Civil a la Vall de Cuelgamuros. El 13 de març el Tribunal Suprem va donar llum verda a les exhumacions en rebutjar el recurs presentat per la Fundació Francisco Franco, darrer escull que frenava les extraccions dels cadàvers.

El setembre passat, el Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Madrid va anul·lar la llicència d'obres concedida per l'Ajuntament de Sant Llorenç de l'Escorial per accedir a les criptes i procedir a les exhumacions de restes mortals de víctimes del Franquisme i la Guerra Civil.

La sentència arribava després que el juny passat el Govern iniciés els treballs per exhumar les víctimes de la Guerra Civil a la Vall de Cuelgamuros per donar compliment a la Llei de Memòria Democràtica.

Advocats Cristians considera que els treballs d'exhumació autoritzats pel Ministeri de la Presidència suposen "una vulneració del dret fonamental a la llibertat religiosa". L'organització de juristes argumenta que, “el dret constitucional a la llibertat religiosa, empara el dret a una digna sepultura”.

Assegura que "la mera necessitat d'haver de fer les proves d'ADN als cadàvers (la qual cosa implica un cert grau de profanació) s'està incorrent en una vulneració d'un exercici de la llibertat religiosa". Denuncia que "per fer aquestes proves no han sol·licitat consentiment als familiars".

"Això és un altre atac del Govern de Pedro Sánchez a la Vall dels Caiguts. L'únic que busca amb aquests treballs és perjudicar la Basílica. No descansarem fins que es respecti la nostra llibertat religiosa i la Creu més gran del món", assenyala Castellano.

"Només demanem respecte per als nostres símbols, les nostres tradicions, la nostra cultura i els nostres drets fonamentals, un dels més importants i que està sent atacat de manera reiterada per aquest govern és el dret a la llibertat religiosa", afegeix.

Pablo Linares, president de l'Associació per a la Defensa de la Vall, ha celebrat la decisió judicial. Assegura que el dret a descansar en pau respecte a la seva dignitat, "no ha de ser discriminat ni ignorat d'acord amb l'article 10 de la Constitució espanyola".