@EP

Una delegació d?eurodiputats de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu ha iniciat aquest dilluns una visita d?informació a Catalunya, que es prolongarà fins dimecres , per analitzar el model d?immersió lingüística de l?escola catalana.

La visita d'informació s'ha iniciat aquest dilluns a la tarda amb reunions amb els tres peticionaris, representants de famílies i professors a l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona.

Dimarts al matí la delegació es reunirà amb membres de la judicatura i visitarà dos centres educatius de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona): un amb "plena immersió lingüística" i un altre on s'aplica el 25% de classes en castellà un dels grups de l'escola.

A la tarda, els eurodiputats es reuniran amb associacions, societat civil i representants de les autoritats catalanes.

La visita d'informació s'organitza per fer seguiment a les diferents peticions rebudes i debatudes per la comissió parlamentària sobre la immersió lingüística a Catalunya, com ara la petició 0858/2017 d'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) sobre l'impacte de la immersió en català a l'escola per a les famílies nouvingudes a Catalunya.

També hi ha dues peticions particulars, la 0650/2022 sobre les mesures cautelars judicials relatives a l'educació en castellà a Catalunya, i la 0826/2022 sobre el suposat incompliment de l'administració catalana de permetre l'educació en castellà a les escoles.

INTEGRANTS DE LA DELEGACIÓ



Els membres oficials de la delegació són Yana Toom (Renew Europe, Estònia) que és la presidenta de la delegació; Peter Jahr (PPE, Alemanya); Jaroslaw Duda (PPE, Polònia); Kosma Zlotowski (ECR, Polònia); Virginie Joron (ID, França) i Maria Angela Danzi (NI, Itàlia).

A més, la presidenta de la comissió de Peticions i europarlamentària del PP, Dolors Montserrat, ha acompanyat la delegació, juntament amb altres europarlamentaris espanyols com Rosa Estaràs (PP), Maite Pagazaurtundúa (Renew Europe), Diana Riba (Verds/ALE) i Jorge Buxadé (ECR).

Finalment, cap eurodiputat socialista no ha format part d'aquesta delegació, on en principi estava previst que hi acudís Cristina Maestre en qualitat d'acompanyant. "L'agenda està tan polititzada, i tan feta a mida per a l'estratègia de desprestigi de les tres dretes, que cap eurodiputat socialista de cap país no ha estat disposat a participar en aquest sainet", va assenyalar Maestre en un comunicat.

SIMÓ



La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, va qualificar dimecres passat al Parlament de "demencial" la missió d'europarlamentaris, tot i que va assegurar que s'hi reunirà.

Simó va criticar que es parli de la missió com si "anés a fer les Amèriques per veure la maleïda immersió" i va assegurar que van intentar traslladar-los una llista d'escoles on s'aplica la immersió.

A més, ha lamentat que els eurodiputats visitin un centre d'educació especial i un institut: "Jo no sé quina immersió lingüística volen veure en un centre d'educació especial i en un institut de secundària".