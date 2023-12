Famílies peticionàries durant una reunió de la delegació d'eurodiputats de la Comissió de Peticions amb peticionaris, representants de famílies i professions, el 18 de desembre de 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya). @ep

Una delegació d'eurodiputats de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu ha iniciat aquest dilluns una visita d'informació a Catalunya, que es prolongarà fins dimecres, per analitzar el model d'immersió lingüística de l'escola catalana.

La visita d'informació s'ha iniciat aquest dilluns a la tarda amb reunions amb els tres peticionaris, representants de famílies i professors a l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona.

Dimarts al matí la delegació es reunirà amb membres de la judicatura i visitarà dos centres educatius de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona): un amb "plena immersió lingüística" i un altre on s'aplica el 25% de classes en castellà un dels grups de l'escola.

A la tarda, els eurodiputats es reuniran amb associacions, societat civil i representants de les autoritats catalanes.

La visita d'informació s'organitza per fer seguiment a les diferents peticions rebudes i debatudes per la comissió parlamentària sobre la immersió lingüística a Catalunya, com ara la petició 0858/2017 d'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) sobre l'impacte de la immersió en català a l'escola per a les famílies nouvingudes a Catalunya.

També hi ha dues peticions particulars, la 0650/2022 sobre les mesures cautelars judicials relatives a l'educació en castellà a Catalunya, i la 0826/2022 sobre el suposat incompliment de l'administració catalana de permetre l'educació en castellà a les escoles.