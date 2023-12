Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal / @EP

La Loteria de Nadal a Espanya és molt més que un simple sorteig; és una tradició arrelada a la cultura espanyola que evoca emocions intenses i crea una atmosfera única durant la temporada festiva. Conegut com el Sorteig Extraordinari de Nadal, aquest esdeveniment anual és un dels més esperats i participatius del país.

Dins aquest esdeveniment extraordinari al calendari de qualsevol ciutadà o ciutadana, l' 'Espanya Vaciada' s'ha alçat com a protagonista absoluta. D'acord amb un informe recent de la patronal d'administracions de loteries, províncies com Sòria, Terol i Conca s'erigeixen com les regions que dipositen més confiança en la fortuna nadalenca.

Aquest fenomen es reflecteix en un notable augment en la inversió per persona, superant més del doble les ciutats capitals de Madrid, Barcelona i València. La loteria, que tradicionalment ha estat un fenomen de gran abast a les àrees urbanes, troba un fervor renovat en aquestes zones rurals, evidenciant un canvi de dinàmica en la distribució de l'esperança i la il·lusió durant la temporada festiva.

A les províncies catalanes, es calcula que la mitjana de despesa per habitant serà de 52,64€ en el cas de Barcelona, 49,39€ a Tarragona, 42,05€ a Girona i 114,77€ a Lleida.

Font: SELAE

ES PODRÀ SUPERAR EL 2022?

ANAPAL , la patronal d'administracions de loteries, expressa la seva confiança a assolir i fins i tot igualar el "rècord" de vendes de l'any anterior, que va assolir la notable xifra de 3.180 milions d'euros.

Segons les fonts consultades pel Confidencial Digital, la patronal espera que les xifres segueixin sent bones, malgrat els desafiaments econòmics i socials que enfronta la societat espanyola. La tradició arrelada de participar al Sorteig Extraordinari de Nadal sembla mantenir-se robusta, fins i tot enmig d'un context complicat.

QUINS NOMBRES DE LOTERIA S'HAN ESGOTAT JA?

Alguns dels números que ja s'han volatilitzat per al sorteig d'aquest any són el 71.023 i el 31.023, ja que van ser els dies del jurament de bandera de la princesa Leonor.

Tot i que ja no estan disponibles per al Sorteig de Nadal, s'ha confirmat que aquests números encara es poden adquirir per a la Loteria de l'Infant, segons informen les administracions de loteria.