Un noi passeja amb 2 gossos. Foto: Europa Press

Un 75% d'espanyols recolza l'imperatiu que els amos de gossos realitzin un curs formatiu , com recull la nova la Llei de Benestar Animal, si bé un 32% considera que hauria de ser voluntari i un 14% que només per als nous amos, segons un estudi.

L'estudi, titulat De mascotes a perrills: els espanyols davant la nova Llei de Benestar Animal i basat en una enquesta de més de 1.700 persones, també assenyala que entre les mesures del reglament que han tingut millor acceptació per part de la població hi ha aquelles destinades a controlar la tinença i garantir una bona atenció a aquests animals.

En concret, ha indicat que el 60% recolza la sanció per deixar sola la mascota més de 24 hores, tot això encara que el 28% dels enquestats afirma haver deixat sol la seva mascota un dia sencer per motius com la feina, algun imprevist com una malaltia, per lleure o vacances. Tot i això, el més habitual (47%) és que els propietaris deixin sols els seus gossos una mitjana de menys de quatre hores al dia.

Segons el document, un altre 40% sol deixar la seva mascota a casa sense vigilància entre 4 i 7 hores, coincidint amb la jornada laboral, mentre un 40% dels amos reconeix deixar-lo lligat a un comerç per fer encàrrecs, cosa que està prohibida a la nova norma.

També s'han rebut de manera positiva per part de la població espanyola la prohibició de la compravenda d'animals en establiments, atès que prop del 60% dels espanyols està a favor de prohibir venda de gossos a les botigues o que la cessió d'aquests a l'adopció entre particulars quedi registrada a un contracte.

En aquest sentit, l'informe també assenyala que el 56% dels gossos han estat adoptats, però el 29% dels propietaris admeten que n'han comprat la mascota.

Finalment, entre les sancions que es recull a la nova llei també ha estat ben acollida la multa per no tenir el gos amb microxip (63%).

Es calcula que tenir aquests animals com a mascotes té un cost anual aproximat de 1.900 euros.