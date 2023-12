Algú s'imagina caminar 100 passos al mateix carrer mentre ha d'esquivar, almenys, 15 excrements de gos? Aquesta és la bonica experiència que ofereix Santa Margarita, un barri del municipi de Roses que durant l'estiu acull la majoria de turistes que visiten aquest poble de la Costa Brava ia l'hivern es converteix en una cosa semblant a una ciutat medieval, un lloc insalubre per on no passa la policia del municipi, ni els serveis de neteja, i on sembla que el civisme ha mort.

Caminar pels bonics canals de Santa Margarida podria ser una experiència molt plaent. Aquest barri construït a la dècada dels 60 és ple de canals i de racons que podrien convertir l'experiència del passeig en un plaer. No obstant, en transitar pels carrers és impossible mirar cap lloc que no sigui el terra, a risc d'acabar amb un tros de caca aliè a la teva sabata.

En un experiment de camp, a CatalunyaPress hem fet 100 passos al carrer cala Fonda, i en aquest trajecte ens hem trobat, almenys, amb 15 excrements de gossos - sense rebuscar-. 15 regals que qualsevol transeünt haurà d'esquivar quan vulgui caminar per aquest carrer, el més semblant a un camp de mines.

A continuació, podeu veure el bell collage:

ra15 excrements de gos trobades al carrer Cala Fonda després de fer només 100 passos - CatalunyaPress

Les causes de l'acumulació de caques són clares. L'Ajuntament de Roses abandona la zona durant els mesos on fugen els turistes, fins al nivell en què els residents podrien demanar un desig cada vegada que veuen un tècnic de neteja municipal a la zona -són fugaços-. Per aquesta zona només passen els camions d'escombraries, i una caca de gos a terra es pot mantenir tranquil·lament un mes al mateix lloc sense que ningú la tregui. A més, gairebé no hi ha papereres als carrers dels canals.

I la segona raó clara és l'incivisme dels ciutadans, que sembla que han donat per perduda la zona i es resisteixen a fer una genuflexió per recollir la caca dels animals que són responsabilitat seva, passant el problema a la resta de la població.

Problemes de deixar la caca del gos a la via pública

Deixar les caques dels gossos a la via pública pot plantejar diversos riscos i problemes, tant per a la salut pública com per al medi ambient. Alguns dels riscos inclouen: