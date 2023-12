Paella, recurs - PEXELS

Probablement cadascun de nosaltres tingui una paella o una olla que hagi tingut millors dies. Ara un nou estudi mostra per què probablement els hauries de llençar a les escombraries.

En aquest estudi australià, els investigadors van demostrar que les partícules de plàstic poden entrar als nostres aliments si entren en contacte amb utensilis de cuina danyats; fins i tot una petita esgarrinxada en una paella recoberta de tefló pot alliberar al voltant de 9.100 partícules de plàstic potencialment perilloses.

Les olles i paelles antiadherents recobertes de tefló perden el seu recobriment amb el temps a mesura que les fem servir i rentem, cosa que fa que cuinar sigui problemàtic. Però és difícil calcular exactament quant plàstic alliberen i quin efecte té a la nostra salut.

Un estudi publicat a la revista Science of The Total Environment examina la presència de microplàstics i nanoplàstics, i va arribar a la conclusió que és possible que estiguem davant d'un nombre important de fragments de plàstic amb el temps.

Com van estudiar els investigadors el microplàstic d'olles i paelles danyades?



Els investigadors van tallar els utensilis de cuina recoberts de tefló a trossos petits. Després, per simular el procés de cocció (encara que sense menjar, aigua ni oli), van cuinar durant 30 segons en cassoles de diferents materials (com a fusta, plàstic i acer inoxidable) contra el tefló.

Les troballes van mostrar que una capa de tefló esquerdada podria alliberar fins a 2,3 milions de petites partícules de plàstic durant la cocció.

A més, el tefló (o politetrafluoroetilè) forma part d'un grup de substàncies similars conegudes com a "substàncies químiques eternes" que infecten el medi ambient i s'han relacionat amb una sèrie de problemes de salut en estudis anteriors, com que augmenten el risc de càncer , obesitat i trastorns hormonals.