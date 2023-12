@EP

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha demanat fer "cirurgia fina" i treballar més amb els Mossos d'Esquadra i les policies locals per abordar els casos de multireincidència a municipis catalans.

Així ho ha manifestat al ple del Parlament en resposta a una pregunta de la diputada de Junts Glòria Freixa, després que alcaldes d'aquesta formació de nou poblacions del Maresme reclamessin la setmana passada des de Calella (Barcelona) un esforç més gran per impulsar lleis contra la multireincidència i locupació il·legal.

Tot i admetre que la situació en alguns municipis és "preocupant des de fa anys i de forma sostinguda", Elena veu necessari discriminar a quins llocs hi ha o no aquest problema.

I és que, segons el conseller, els municipis que pertanyen a l'Alt Maresme tenen una mitjana de delictes semblant a la resta de Catalunya, mentre que a Calella s'està “un 60% per sobre de la mitjana”.

Per això, creu que en aquests municipis és on cal actuar, com ha assegurat que han fet en incrementar de 150 a 190 el nombre d'agents de Mossos d'Esquadra a la comissaria de la zona.

"En relació amb la coordinació amb justícia és total, però les penes per multireincidència depenen del Codi Penal, i això lamentablement no respon al que pot fer el Parlament", ha dit.