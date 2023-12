Foto: Europa Press

No és gens estrany somiar amb guanyar el primer premi de la Loteria de Nadal. El pròxim divendres 22, com cada any, es farà el primer gran sorteig de Nadal i serà el dia en que podríem ser agraciats i podem experimentar la joia del premi.

Tot i això, la realitat és que els premis de la Loteria de Nadal (segons dades de 2020) es limiten a una quantitat màxima de 400.000 euros per dècim, fet que condiciona les opcions disponibles.

Les possibilitats poden ser diverses, depenent de la situació i dels interessos dels afortunats. Aquestes opcions es veurien incrementades en cas de posseir més d'un dècim agraciat amb el Gordo de Nadal, suposant així una autèntica inundació de milions. No obstant això, com sovint succeeix, hi ha ocasions en què la realitat està molt lluny dels somnis que sempre hem acariciat.

Així doncs, segons una investigació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el 70% de les persones que guanyen algun sorteig de loteria acaben en la bancarrota en els següents 5 anys. En general, rebre quantitats substancials de diners en guanyar la Loteria pot desconcertar moltes persones, portant-les a una falta de coneixement o incapacitat per gestionar el seu patrimoni. Això, a la seva vegada, els aboca a deutes que resulten insostenibles.