Agents de Policia Nacional i Mossos d'Esquadra, recurs, EP

Sindicats de la Policia Nacional i associacions professionals de la Guàrdia Civil han alertat del pla per ser "expulsats" de Catalunya i han qualificat de "despropòsit" l'acord del Govern i la Generalitat per destinar 1.600 milions d'euros per al finançament de 3.000 agents més dels Mossos d'Esquadra. "Els vots es paguen i aquí en tenim la millor mostra", han apuntat.

El Sindicat Unificat de Policia (SUP) ha reaccionat denunciat el "despropòsit pressupostari" que suposa pactar aquests 1.600 milions per a un cos autonòmic com els Mossos que actualment no supera els 20.000 efectius, davant dels 70.000 tant de la Policia com de la Guàrdia Civil .

"El que subjau és la intenció d'expulsar la Policia Nacional de Catalunya per potenciar el cos autonòmic de Mossos, a més de voler prendre com a trofeu un edifici institucional com ho és la Prefectura de Via Laietana", han assenyalat a Europa Press fonts del SUP , que afegeixen: "Els vots es paguen i aquí en tenim la millor mostra".

L'acord ha estat anunciat aquest dijous en declaracions als mitjans de comunicació per la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, tot especificant que els 1.600 milions permeten el desplegament de 3.000 agents més, fins als 22.006 efectius el 2030.

La consellera ha explicat que l?acord també contempla 46 milions d?euros per igualar la jubilació anticipada dels Mossos d?Esquadra amb els cossos de Policia Nacional i Guàrdia Civil.

Des del SUP recorden que el Govern encara no ha desenvolupat la totalitat de les clàusules de l'Acord d'Equiparació Salarial signat el 2018 i han al·ludit a la "precària situació dels jubilats" a la policia, una de les demandes que fan des dels dos cossos policials .

El sindicat denuncia que les plantilles "se segueixen dessagnant" en el pla de personal, posant d'exemple Madrid, on les plantilles de Policia "van perdre a l'últim concurs dos mil efectius". També critiquen que els policies no siguin reconeguts com a professió de risc.

Pèrdua d'influència a Catalunya

Per part de la Guàrdia Civil, l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) ha reaccionat a l'anunci assenyalant que "constata la pèrdua d'influència i presència a Catalunya" de l'Institut Armat, que fa mesos que critica que els Mossos vulguin assumir competències en matèria marítima i de ports i aeroports, entre d'altres.

"De les intencions es passa als fets i s'augmenta la partida pressupostària per a aquesta policia autonòmica mentre que a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat se'ns nega el reconeixement dels nostres drets professionals, socials i econòmics", han afegit.

En aquest sentit, AUGC afegeix d'exemple el compliment íntegre de l'Acord d'Equiparació Salarial, l'aplicació d'índexs correctors per a la jubilació com, segons subratllen, "sí tenen reconegut les policies autonòmiques", així com la implantació d'una jornada laboral perquè els guàrdies civils puguin conciliar com ja ho fan la resta de funcionaris públics.

Interior justifica la decisió



El Ministeri de l'Interior ha assenyalat aquest dimecres que l'acord entre el Govern i la Generalitat de Catalunya per destinar 1.600 milions d'euros per al finançament de 3.000 agents més dels Mossos d'Esquadra "està en sintonia" amb el procés d'increment de les plantilles tant de la Policia Nacional com de la Guàrdia Civil.

Segons assenyalen fonts del Ministeri que dirigeix Fernando Grande-Marlaska, la millora del finançament dels Mossos es va abordar a la junta de seguretat entre Generalitat i Govern de l'any passat. A més, han destacat que suposa un "escurçament del termini per a l'ampliació de la plantilla".

Les fonts del Ministeri de l'Interior han recordat que tant la Generalitat com el mateix departament ministerial coincideixen que és imprescindible aquesta ampliació de la plantilla dels Mossos, ja que estava inalterada des que el 2006 es va fixar en 18.267 agents.

"L'ampliació de la plantilla dels Mossos d'Esquadra està en sintonia amb el procés d'increment de les plantilles de Policia Nacional i Guàrdia Civil impulsat per l'actual equip del Ministeri", han emfatitzat les fonts esmentades.

La consellera Mas ha mostrat la seva satisfacció perquè "finalment" s'ha blindat aquest acord per assegurar el finançament, que permetrà augmentar en 3.000 agents el cos, fins a 22.006 efectius el 2030.

Segons Mas, es tracta d?una qüestió que estava pendent des del 2006, quan la Junta de Seguretat va projectar l?increment d?agents, però que "no havia anat de la mà d?un blindatge pel que fa al finançament".

A més, ha al·ludit a l'acord d'investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern, quan el PSOE i ERC van pactar la millora de finançament de la policia catalana. Per aquest motiu, ha dit que les properes setmanes i mesos es treballarà "intensament per fer realitat" la resta d'acords aconseguits.