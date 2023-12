Arxiu - El periodista i escriptor Antonio Burgos durant la seva intervenció a l'entrega dels títols de Fill Predilecte i de les Medalles d'Andalusia. Al Teatre de la Mestrança de Sevilla, a 28 de febrer de 2020. - María José López - Europa Press - Arxiu

El periodista i escriptor Antonio Burgos (Sevilla, 1943), Fill Predilecte d'Andalusia, ha mort aquest dimecres als 80 anys després d'estar ingressat per una complicació d'una malaltia respiratòria crònica. Burgos, a qui la Junta d'Andalusia anava a fer entrega del premi a la Trajectòria Professional a la 38a edició dels Andalusia de Periodisme, és una de les figures més rellevants del periodisme espanyol a l'últim mig segle.

La notícia de la seva mort ha estat donada per ABC, casa seva durant dècades. Llicenciat en Filosofia i Lletres i en Filologia Romànica, està considerat un mestre de l'articulisme, del que donen fe els nombrosos i prestigiosos premis que jalonen la seva trajectòria, com el Mariano de Cavia, el Mariano José de Larra, el Joaquín Romero Murube, el Luca de Tena i el González Ruano, entre molts d'altres.

La seva trajectòria periodística va començar el 1966, quan va ingressar com a redactor a la plantilla del diari ABC de Sevilla. En aquells anys, va col·laborar també en publicacions com Hermano Lobo i La Codorniz, i va exercir com a corresponsal a Andalusia del diari Madrid i la revista Triunfo, representatius del periodisme que va afrontar amb esperit crític els últims anys de la dictadura.

En aquella època va escriure un dels seus llibres més significatius: 'Andalusia, Tercer Món?', en què realitzava una anàlisi de l'Andalusia dels anys seixanta i bolcava, estirant els límits de la censura del moment, la seva visió crítica cap al règim social i polític en què vivia sumida Espanya. La seva veu ha estat durant molts anys una de les més significades en la defensa dels valors culturals, socials i patrimonials d'Andalusia, territori on va desenvolupar gran part de la seva extensa obra periodística i literària.

A partir del 1977, va consolidar la seva dedicació a l'articulisme, sense abandonar el treball diari de redacció i la novel·la. La seva columna, sota el títol genèric d''El Recuadro', el va convertir en un dels periodistes més cèlebres d'Espanya. El diari ABC ha estat casa professional per excel·lència, excepte en el període comprès entre 1990 i 2004, quan va traslladar la seva columna a Diario 16 i, posteriorment, a El Mundo. El 2004, va tornar a ABC, i ho va fer, de nou, amb 'El Recuadro'.

A ABC de Sevilla també va crear la secció 'Casco antiguo', en què, sota el pseudònim d'Abel Infanzón, va desenvolupar una intensa defensa del patrimoni històric de Sevilla, en aquells anys víctima de l'especulació urbanística. Monàrquic convençut, als seus escrits ha defensat la Constitució i la monarquia parlamentària d'Espanya.

Va ser, a més, va ser pregoner el 1988 del Carnaval de Cadis juntament amb Carlos Cano, amb qui va escriure la cobla Havanera de Cadis que el cantautor granadí va gravar amb enorme èxit a l'àlbum 'Quadern de Coplas' (1985). El 2008, va pronunciar el Pregó de la Setmana Santa de Sevilla. És Fill Adoptiu de la Ciutat de Cadis (2002) i Fill Predilecte d'Andalusia (2020) al costat del torero i amic Curro Romero.