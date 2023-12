Carrero Blanco i el cotxe en què va volar

El 20 de desembre del 1973, Espanya va ser testimoni d'un dels esdeveniments més impactants i controvertits de la seva història recent: l'assassinat de l'almirall Luis Carrero Blanco . Aquest atemptat, dut a terme per l'organització separatista basca ETA (Euskadi Ta Askatasuna), va marcar un punt d'inflexió en la transició política espanyola i va deixar una empremta profunda a la memòria col·lectiva del país.

Luis Carrero Blanco, nascut el 4 de març de 1903, va ser un militar i polític espanyol que va exercir un paper crucial durant el règim franquista. Va ascendir a posicions destacades en l'Armada, arribant a ser almirall i exercint rols rellevants al govern de Francisco Franco . El 1973, ocupava el càrrec de president del Govern i era considerat el dofí polític de Franco, un home de confiança destinat a liderar la continuïtat del règim.

L'ETA, una organització armada que buscava la independència del País Basc, havia dut a terme nombrosos actes terroristes els anys previs a l'assassinat de Carrero Blanco. No obstant això, aquest atemptat en particular va ser excepcional a la seva audàcia i èxit. El 20 de desembre del 1973, un comando de l'ETA va col·locar un cotxe bomba en un túnel sota el carrer Claudio Coello a Madrid, per on solia passar el president del Govern pel camí cap a l'església. L'explosió resultant va ser tan potent que el vehicle de Carrero Blanco va ser llançat pels aires i va aterrar al terrat d'un edifici proper.

L'atemptat no només va acabar amb la vida de Carrero Blanco, sinó que també va deixar clar que l'ETA era capaç de dur a terme accions extremadament audaços. L'impacte polític de la mort va ser significatiu. Carrero Blanco era vist com el successor natural de Franco , i la seva desaparició va deixar un buit de lideratge en el règim franquista. Aquest esdeveniment també va coincidir amb un moment en què el règim estava experimentant una pressió interna i externa creixent per iniciar un procés d'obertura política.

La mort de Carrero Blanco va accelerar els processos de canvi a Espanya. El reemplaçament de Franco per Joan Carles I el 1975 va marcar l'inici de la transició a la democràcia. La desaparició de Carrero Blanco, un líder autoritari i vinculat al passat, va permetre l'obertura a un sistema més pluralista i democràtic els anys que van seguir.

L'assassinat de Luis Carrero Blanco és un capítol fosc a la història d'Espanya, però també és un episodi clau que va conduir a importants transformacions polítiques. La transició democràtica que es va iniciar després de morir va aplanar el camí per a l'Espanya moderna i democràtica que coneixem avui.