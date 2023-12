Gerard Depardieu @ep

La periodista i escriptora espanyola Ruth Baza, que ha denunciat l'actor francès Gérard Depardieu per una violació el 1995 durant una entrevista, ha reconegut que la primera presa de contacte amb l'artista va ser “molt terrible” perquè va ser “molt agressiu i violent” i no volia parlar amb ella, arribant a menysprear-la.

"La primera presa de contacte va ser molt terrible perquè el seu comportament va ser molt agressiu, molt violent, no volia parlar amb mi i em menyspreava. Va ser un desastre. M'ignorava", ha recordat la periodista, que tenia 23 anys quan va passar.

L'actor, que estrenava la pel·lícula 'El coronel Chabert', va tenir una imatge "descurada" per a Baza, que assegura que li va costar reconèixer-lo. "Quan jo conec Depardieu en persona, la seva actitud és veritablement agressiva, violenta, de molt menyspreu i no en tenia aquesta idea. Físicament també em va desconcertar perquè en veure'l passar, el seu aspecte em va cridar molt l'atenció perquè anava com molt descurat, amb els cabells greixosos i molt més prim del que apareixia a la pantalla", ha detallat.

L'entrevista va ser una fita professional per a Baza, encara que l'actitud de l'actor va provocar que ella mateixa parés l'entrevista. "Vaig arrencar amb algun comentari de broma i ell ni reia. No em contestava ni em mirava a la cara. Jo em vaig sentir veritablement malament perquè m'estava ignorant com si no fos res ni ningú i la veritat és que se'm va anar un nus a la gola i vaig esclatar a plorar i vaig apagar la gravadora, després, això també li va passar a ell que també es va esfondrar i va veure que havia ficat molt la pota, va començar a plorar i em va explicar que tenia una sèrie de problemes, que el seu fill estava al vora de la mort. Aquí tots dos vam tenir un moment de consol l'un a l'altre i vam acabar plorant pels nostres propis dolors", ha rememorat.

Posteriorment, afegeix la periodista, l'entrevista va ser "meravellosa" perquè la conversa va ser "espontània i molt interessant", malgrat que va percebre Depardieu com "el Dr. Jekyll i Mr Hyde". "Va començar sent un home violent i es va transformar en un home que va saber consolar-me, va saber confessar-se i finalment es va comportar com un monstre", ha assegurat.

En la seva denúncia, Baza relata com l'actor la va fer un petó a la cara i el coll i la va penetrar amb els dits a través de la roba. "Em va besar als llavis profundament i després a la cara amb frenesí. De sobte, vaig notar la mà al meu pit i després a l'entrecuix, no em podia moure", va explicar l'actriu a 'La Vanguardia'.

En aquest sentit, Baza precisa que les disculpes de l'actor es van produir mentre hi era. "Les disculpes me les va demanar milers de vegades mentre estava sobre mi", revela, abans d'afegir que l'entrevista li va agradar a l'actor. "Quan es va publicar l'entrevista els va agradar molt i em van felicitar", indica.

Ruth Baza reconeix que estan sent dies difícils per a ella, encara que destaca que està "commoguda i commocionada" per tot l'afecte que ha rebut les últimes hores. "Està sent aclaparador, i estic rebent molt d'afecte, molt d'alè i suport. Això em dóna forces perquè aquests mesos han estat realment molt complicats i molt durs per a mi", subratlla.

Remuntar serà complicat

Durant l'entrevista amb Europa Press, Baza assegura que s'ha sentit en l'"obligació i en el deure" de denunciar Depardieu i precisa que sent "culpa" per haver oblidat durant gairebé 30 anys aquesta situació pel xoc generat.

"M'he sentit en l'obligació i el deure de donar a conèixer el meu cas, per ajudar altres persones i també per ajudar-me a mi mateixa a superar-lo. La meva obligació és explicar la meva història perquè serveixi de palanca, d'inspiració, per a altres persones que han passat per un fet com el meu, que han oblidat i que anys després han recordat que han estat víctimes, o que han sobreviscut, millor diria, a un fet tan avorrible com aquest.I per descomptat, secundar la moció de totes aquestes dones que han estat vexades", afirma.

Sobre això, lamenta que sigui tard per a la denúncia, encara que no està descartat que el cas d'investigui. "Segons m'han comentat, després de les gairebé quatre hores de declaració, em van dir que calia esperar per veure quin recorregut hi té a França. Ja s'ha posat en coneixement de les autoritats franceses i ells decidiran què investiguen i si la meva denúncia es suma a les que ja estan interposades per altres dones", relata.

Si finalment això passa, Baza postil·la que servirà perquè les víctimes de Depardieu estiguin "en calma i en pau". Finalment, la periodista conclou dient que "remuntar serà complicat" i insisteix que ha denunciat per obligació moral "com a persona, dona i supervivent".

Tretze acusacions de violència sexual i una denúncia

Gérard Depardieu ha rebut en els últims mesos diverses acusacions per violència sexual a tretze dones, durant els rodatges d'onze pel·lícules estrenades entre el 2004 i el 2022, segons va donar a conèixer el diari francès 'Mediapart' el mes d'abril passat.

Recentment, el 7 de desembre passat, l'actriu francesa Hélène Darras va denunciar per agressió sexual a l'actor a la pel·lícula 'Disco' de 2007, segons el portal digital 'France Info', que detalla que la querella va ser presentada a París el mes passat setembre, arran de la col·laboració de Darras amb una investigació periodística sobre Depardieu.

L'actriu assegura que el comportament de Depardieu va ser "ingovernable" i detalla que li va proposar d'anar al seu camerino, a la qual cosa ella es va negar, encara que això no va impedir suposadament a l'actor seguir "manosejant-la".