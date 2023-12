Edifici de la Universitat de Barcelona (UB) @ep

El vicerector de Comunicació Relacions Institucionals i Política Lingüística de la Universitat de Barcelona (UB), Jordi Matas, ha renunciat al seu càrrec, que ocupa des del 2021, per emprendre accions legals "sense limitacions institucionals" per la publicació de presumptes missatges sexuals amb una alumna del 2016, informa la UB en un comunicat.

Segons va publicar eldiario.es aquest dilluns, una estudiant va denunciar internament el març del 2017 que rebia missatges d'assetjament per part de Matas després que aquest assumís la tutoria del seu Treball de Fi de Grau, encara que la universitat explica que el mateix centre ja va resoldre el cas.

La universitat ha argumentat que ja va analitzar els fets anys enrere i que, encara que és legítim fer valoracions, "el que no és factible és assumir com a cert que els treballs d'aquells moments sobre els fets donin com a conseqüència una resolució fallida que cal reobrir" .