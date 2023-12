Foto: Europa Press

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) alerta que al voltant del 45% de les morts de menors de 5 anys tenen a veure amb la desnutrició, majoritàriament, registrades als països d'ingressos baixos i mitjans.

Per al desenvolupament i el creixement adequat, l'organisme necessita micronutrients per produir enzims, hormones i altres substàncies essencials. L'organització assenyala que la ingesta inadequada de vitamines i minerals, així com la manca del iode, la vitamina A i el ferro, suposen una important amenaça per a la salut i el desenvolupament de les poblacions de tot el món, en particular per als infants i embarassades dels països d'ingressos baixos.

En aquesta línia, l'OMS assenyala quatre tipus principals de desnutrició: emaciació (un pes insuficient respecte a la talla); retard del creixement (una talla insuficient respecte a l'edat); insuficiència ponderal (un pes insuficient per a l'edat); i mancances de vitamines i minerals. Per causa de la desnutrició, els nens, en particular, són molt més vulnerables davant de la malaltia i la mort.

Així mateix, les dades de l'organització assenyalen que un total de 52 milions de nens menors de 5 anys presenten emaciació; 17 milions pateixen emaciació greu; 155 milions pateixen retard del creixement i 41 milions tenen excés de pes o són obesos.

L'excés de pes, l'obesitat i les malalties no transmissibles relacionades amb l'alimentació, com les cardiopaties, diabetis i alguns càncers, integren una altra de les afeccions relacionades amb les mancances, els excessos i els desequilibris de la ingesta calòrica i de nutrients. Dins aquest grup, destaca també la malnutrició lligada als excessos o mancances de micronutrients.

L'excés de pes i l'obesitat poden ser conseqüència d'un desequilibri entre les calories consumides (massa) i les calories gastades (insuficients), mentre que les malalties no transmissibles relacionades amb l'alimentació abasten les malalties cardiovasculars (com l'infart de miocardi i els accidents cerebrovasculars) , sovint associats a la hipertensió arterial) alguns càncers, i la diabetis.

Per part seva, l'OMS aspira que desapareguin del món totes les formes de malnutrició, ja que totes les poblacions gaudeixin de salut i benestar. Segons l'estratègia de nutrició 2016-2025, l'OMS col·labora amb els estats membres i els associats per aconseguir l'accés universal a intervencions nutricionals eficaces ia dietes saludables, amb sistemes alimentaris sostenibles i resilients